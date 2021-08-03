  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Стало известно, когда Харри Кейн вернется к тренировкам с Тоттенхэмом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, когда Харри Кейн вернется к тренировкам с Тоттенхэмом

Англия
Обновлено
(2 голосов)

А пока бойкот все еще продолжается

Стало известно, когда Харри Кейн вернется к тренировкам с Тоттенхэмом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий Харри Кейн все еще не вернулся в расположение лондонского "Тоттенхэма". По информации портала Football London, английский форвард вновь пропустил занятие "шпор". Напомним, вчера, 2 августа, Кейн также отсутствовал на тренировке.

По новым данным от авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Харри планирует возобновить тренировочный процесс с партнерами на этой неделе. Как сообщает журналист, ситуация с будущим Кейна до сих пор не определена.

Руководство "шпор" в курсе о желании 28-летнего игрока попробовать себя в новой команде и сыграть в Лиге чемпионов.

Читайте такжеКейн не вернется к тренировкам с Тоттенхэмом, пока не получит гарантий на переезд в Манчестер

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football London

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...