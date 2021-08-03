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Стало известно, когда Харри Кейн вернется к тренировкам с Тоттенхэмом
А пока бойкот все еще продолжается
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий Харри Кейн все еще не вернулся в расположение лондонского "Тоттенхэма". По информации портала Football London, английский форвард вновь пропустил занятие "шпор". Напомним, вчера, 2 августа, Кейн также отсутствовал на тренировке.
По новым данным от авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Харри планирует возобновить тренировочный процесс с партнерами на этой неделе. Как сообщает журналист, ситуация с будущим Кейна до сих пор не определена.
Harry Kane’s planning to return to training with Tottenham later this week. The situation regarding his future is still unresolved - to be discussed with the club ⚪️???? #THFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2021
Harry will be back soon. Spurs were aware of his desire to try a new challenge, and to play UCL football.
Руководство "шпор" в курсе о желании 28-летнего игрока попробовать себя в новой команде и сыграть в Лиге чемпионов.
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