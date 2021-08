Стало известно, когда Харри Кейн вернется к тренировкам с Тоттенхэмом

Нападающий Харри Кейн все еще не вернулся в расположение лондонского "Тоттенхэма". По информации портала Football London, английский форвард вновь пропустил занятие "шпор". Напомним, вчера, 2 августа, Кейн также отсутствовал на тренировке.

По новым данным от авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Харри планирует возобновить тренировочный процесс с партнерами на этой неделе. Как сообщает журналист, ситуация с будущим Кейна до сих пор не определена.

Harry Kane’s planning to return to training with Tottenham later this week. The situation regarding his future is still unresolved - to be discussed with the club ⚪️???? #THFC



Harry will be back soon. Spurs were aware of his desire to try a new challenge, and to play UCL football.