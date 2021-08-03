Интер отклонил 90-миллионное предложение по Лукаку

Миланский “Интер” отклонил предложение в 100 миллионов евро по Ромело Лукаку от “Челси”, сообщает Sky Sports. Но “аристократы” готовят ещё одно.

Сообщается, что “Интер” запросил 120 миллионов евро за Ромело, отклонив при этом 100-миллионов + Маркос Алонсо.

При этом сам Лукаку не намерен формировать трансфер, так как счастлив в клубе. Сейчас игрок полностью сфокусирован на подготовке к предстоящему сезону.

Похоже, что в “Челси” отказались от подписания Холланда. Ранее предполагаемая сумма сделки по норвежцу составляла 175 миллионов евро.

Ромелу Лукаку в прошлом сезоне провел 43 игры, в которых забил 30 мячей и отдал 10 результативных передач.