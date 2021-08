Официально: Ливерпуль продлил соглашение с ещё одним лидером

Официальный Твиттер “Ливерпуля” сообщил о продлении контракта с Фабиньо. Новое соглашение рассчитано до 2025 года.

Вслед за Трентом, “красные” продлили ещё одного лидера. В условиях тяжелых финансовых обстоятельств, клуб сфокусирован на сохранении своих лидеров.

Фабрицио Романо сообщает, что следующим продлением станет Алиссон.

Также все ещё нет официального срока нового соглашения. Информация от разных источников расходится: Фабрицио Романо говорит о 2026, а Николо Скира о 2025.

Все ещё нет никакой информации о продлении Джордана Хендерсона, контракт которого истекает через 2 года.

???????????? news... ????@_fabinhotavares has signed a new long-term contract with the Reds ????