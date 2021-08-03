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В АПЛ изменят подход к определению офсайдов

Англия
(2 голосов)

Реформирование ВАР продолжается

В АПЛ изменят подход к определению офсайдов

Фото: Sky Sports / Автор: неизвестен

Новина українською

С будущего сезона в АПЛ вступят в силу изменения подхода к определению офсайда, заявил глава судейского комитета АПЛ Майк Райли. Реформы вар призваны вернуть течению игры плавность.

“Мы хотим использовать подход, который позволит игрокам выходить на поле и проявлять себя, не мешать течению игры”.

“Это означает, что ВАР не будет вмешиваться во время незначительных нарушений, а порог для вмешательства судьи и ВАР будет повыше, чем в прошлом сезоне”.

“Мы предоставили преимущество игроку атаки. В ситуации пограничного офсайда процесс будет тем же, что и в прошлом году, но теперь начерченные линии будут толще”.

“По сути, мы вернули 20 голов, которые в прошлом сезоне отменили из-за офсайдов, рассматривавшихся практически под микроскопом”

“Так что офсайдов из-за ногтей и носов игроков больше не будет”, – заявил Райли.

Также будет изменен подход к анализу пенальти, после 125 назначенных в прошлом сезоне.

В этом сезоне судья должен не только установить, был ли явный контакт, но и имел ли он достаточно последствий, чтобы назначить пенальти, использовал ли игрок контакт, чтобы попытаться выиграть фол или пенальти, сообщает Sky Sports.

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ ВАР
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Комментарии (1)
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Hedgehog.Serge (Маріуполь)
03.08.2021 в 20:40
"...использовал ли игрок контакт, чтобы попытаться выиграть фол или пенальти," - это как ???Трудности перевода???...)))
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