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В АПЛ изменят подход к определению офсайдов
Реформирование ВАР продолжается
Фото: Sky Sports / Автор: неизвестен
С будущего сезона в АПЛ вступят в силу изменения подхода к определению офсайда, заявил глава судейского комитета АПЛ Майк Райли. Реформы вар призваны вернуть течению игры плавность.
“Мы хотим использовать подход, который позволит игрокам выходить на поле и проявлять себя, не мешать течению игры”.
“Это означает, что ВАР не будет вмешиваться во время незначительных нарушений, а порог для вмешательства судьи и ВАР будет повыше, чем в прошлом сезоне”.
“Мы предоставили преимущество игроку атаки. В ситуации пограничного офсайда процесс будет тем же, что и в прошлом году, но теперь начерченные линии будут толще”.
“По сути, мы вернули 20 голов, которые в прошлом сезоне отменили из-за офсайдов, рассматривавшихся практически под микроскопом”
“Так что офсайдов из-за ногтей и носов игроков больше не будет”, – заявил Райли.
Также будет изменен подход к анализу пенальти, после 125 назначенных в прошлом сезоне.
В этом сезоне судья должен не только установить, был ли явный контакт, но и имел ли он достаточно последствий, чтобы назначить пенальти, использовал ли игрок контакт, чтобы попытаться выиграть фол или пенальти, сообщает Sky Sports.
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