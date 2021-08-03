Арсенал общается с агентом звезды Лестера

Сегодня “Арсенал” начал переговоры с агентом Джеймса Мэдисона из “Лестера”, сообщает Николо Сикара.

Сообщается, что частью сделки по Мэдисону может стать Мейтленд-Найлз, но тренер “лисов” Брендан Роджерс не намерен отпускать главную звезду.

О предметных разговорах между клубами информации пока что нет.

Ранее сообщалось, что “Арсенал” заинтересован в подписании молодой звезды “Лестера”.

Эксперты скептично относятся к этому трансферу с точки зрения перспективы для Мэддисона. Сейчас “Лестер” пятая команда Англии, в то время как “Арсенал” восьмая.

Сам игрок хотел бы перебраться в "Арсенал".

В прошлом сезоне Мэддисон сыграл за “Лестер” 42 матча, забил 11 мячей и отдал 10 голевых передач.