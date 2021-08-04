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Челси готовит невероятное предложение Интеру по Лукаку – переезд Ромелу запустит цепь переходов

Англия
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Челси готовит невероятное предложение Интеру по Лукаку – переезд Ромелу запустит цепь переходов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Лондонский "Челси" желает подписать форварда миланского "Интера" Ромелу Лукаку. "Синие" готовят новое предложение для боссов "нерадзурри" на сумму 120-130 миллионов евро, как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

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Сам нападающий получит долгосрочный контракт с окладом в размере 12 миллионов евро в год. Напомним, ранее "Интер" отклонил первое предложение "Челси" (100 млн евро и защитник Маркос Алонсо). Сам Ромелу уже заинтересован в переезде, так как ему импонирует проект Тухеля.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, данный трансфер запустит целый ряд рокировок. Дуван Сапата покинет "Аталанту" и переедет на место Лукаку, а потерю Гасперини восполнит Тэмми Абрахам.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Ромелу Лукаку Интер (Милан) Челси (Лондон) Дуван Сапата Тэмми Абрахам
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (1)
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kravaserega (Kyiv)
04.08.2021 в 10:50
А вчера писали, что ему и в Интере хорошо, вы уж определитесь между собой или у самого Ромелу спросите
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