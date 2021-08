Челси готовит невероятное предложение Интеру по Лукаку – переезд Ромелу запустит цепь переходов

Лондонский "Челси" желает подписать форварда миланского "Интера" Ромелу Лукаку. "Синие" готовят новое предложение для боссов "нерадзурри" на сумму 120-130 миллионов евро, как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Сам нападающий получит долгосрочный контракт с окладом в размере 12 миллионов евро в год. Напомним, ранее "Интер" отклонил первое предложение "Челси" (100 млн евро и защитник Маркос Алонсо). Сам Ромелу уже заинтересован в переезде, так как ему импонирует проект Тухеля.

Chelsea are preparing a new bid to sign Romelu Lukaku. Proposal expected around €120/130m after opening bid turned down by Inter [€100m + Marcos Alonso involved in the deal]. ???? #CFC



Chelsea are also offering Lukaku a long term contract for €12m net per season as salary.