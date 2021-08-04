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Челси готовит невероятное предложение Интеру по Лукаку – переезд Ромелу запустит цепь переходов
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Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский "Челси" желает подписать форварда миланского "Интера" Ромелу Лукаку. "Синие" готовят новое предложение для боссов "нерадзурри" на сумму 120-130 миллионов евро, как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Сам нападающий получит долгосрочный контракт с окладом в размере 12 миллионов евро в год. Напомним, ранее "Интер" отклонил первое предложение "Челси" (100 млн евро и защитник Маркос Алонсо). Сам Ромелу уже заинтересован в переезде, так как ему импонирует проект Тухеля.
Chelsea are preparing a new bid to sign Romelu Lukaku. Proposal expected around €120/130m after opening bid turned down by Inter [€100m + Marcos Alonso involved in the deal]. ???? #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2021
Chelsea are also offering Lukaku a long term contract for €12m net per season as salary.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, данный трансфер запустит целый ряд рокировок. Дуван Сапата покинет "Аталанту" и переедет на место Лукаку, а потерю Гасперини восполнит Тэмми Абрахам.
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