Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-капитан МЮ: Кейн раздражен, однако нельзя оправдать игрока, который пропускает тренировки
Справедливо?
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл прокомментировал ситуацию вокруг форварда Харри Кейна. Капитан "Тоттенхэма" устроил бойкот руководству клуба ради перехода в "Манчестер Сити" и пропускает тренировочные сессии "шпор".
"Все просто – невозможно оправдать игрока, который пропускает тренировки. Ты должен прийти и сделать свою работу. Я работал с Харри и видел в нем большого профессионала. Он всегда все делает правильно, так что он, похоже, очень раздражен, раз пошел на такой отчаянный шаг".
"Однако для меня это не оправдание. Он все равно должен был появиться на тренировку, проявить уважение к своим партнерам. Очевидно, что сейчас началось обострение".
Популярное сейчас
- Стартует новый сезон Кубка Украины. Сегодня – первые 5 матчей
- Сикорский: Не исключаю, что на мою карьеру в Украине повлияла поездка в Питер
- Сергей Шебек: Целенаправленный удар локтем в лицо от Марлона. С 66-й минуты Шахтер должен был играть в меньшинстве
- Стало известно, когда Харри Кейн вернется к тренировкам с Тоттенхэмом
- Белодед быстро забыта. Попов признался, что сделал предложение своей девушке. ФОТО
- Ира Морозюк рассказала о том, как сама себе сломала ногу. ВИДЕО