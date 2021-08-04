Экс-капитан МЮ: Кейн раздражен, однако нельзя оправдать игрока, который пропускает тренировки

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл прокомментировал ситуацию вокруг форварда Харри Кейна. Капитан "Тоттенхэма" устроил бойкот руководству клуба ради перехода в "Манчестер Сити" и пропускает тренировочные сессии "шпор".

"Все просто – невозможно оправдать игрока, который пропускает тренировки. Ты должен прийти и сделать свою работу. Я работал с Харри и видел в нем большого профессионала. Он всегда все делает правильно, так что он, похоже, очень раздражен, раз пошел на такой отчаянный шаг".