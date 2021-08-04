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Экс-капитан МЮ: Кейн раздражен, однако нельзя оправдать игрока, который пропускает тренировки

Англия
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Справедливо?

Экс-капитан МЮ: Кейн раздражен, однако нельзя оправдать игрока, который пропускает тренировки

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл прокомментировал ситуацию вокруг форварда Харри Кейна. Капитан "Тоттенхэма" устроил бойкот руководству клуба ради перехода в "Манчестер Сити" и пропускает тренировочные сессии "шпор".

"Все просто – невозможно оправдать игрока, который пропускает тренировки. Ты должен прийти и сделать свою работу. Я работал с Харри и видел в нем большого профессионала. Он всегда все делает правильно, так что он, похоже, очень раздражен, раз пошел на такой отчаянный шаг".

"Однако для меня это не оправдание. Он все равно должен был появиться на тренировку, проявить уважение к своим партнерам. Очевидно, что сейчас началось обострение".

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В статье: Гари Невилл Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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Источник:
Sky Sports

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