  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Официально: Астон Вилла оформила переход лидера Байера
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Астон Вилла оформила переход лидера Байера

Англия
(1 голосов)

Вингер уже в Бирмингеме

Официально: Астон Вилла оформила переход лидера Байера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Английский футбольный клуб "Астон Вилла" оформил трудовой договор с вингером немецкого "Байера" из Леверкузена Леоном Бейли. Контракт подписан до лета 2025 года.

23-летний игрок национальной сборной Ямайки ранее выступал за бельгийский "Генк". Он защищал цвета "Байера" с 2017-го.

В прошлом сезоне исполнитель принял участие в 30 матчах чемпионата Германии, в которых забил 9 голов и отдал 8 результативных передач. "Байер" занял шестое место в турнирной таблице первенства по итогам кампании.

Читайте такжеГимн ЛЧ и трофейная перспектива. Лидер Астон Виллы покинет родной клуб ради Манчестер Сити

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Байер (Леверкузен) Леон Бейли
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...