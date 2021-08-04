Официально: Астон Вилла оформила переход лидера Байера

Английский футбольный клуб "Астон Вилла" оформил трудовой договор с вингером немецкого "Байера" из Леверкузена Леоном Бейли. Контракт подписан до лета 2025 года.

23-летний игрок национальной сборной Ямайки ранее выступал за бельгийский "Генк". Он защищал цвета "Байера" с 2017-го.

What will @LeonBailey bring to Aston Villa? ????



"I'm always there for the team whenever the team needs me, and always put on a great show for the fans." ????#WelcomeLeon — Aston Villa (@AVFCOfficial) August 4, 2021

В прошлом сезоне исполнитель принял участие в 30 матчах чемпионата Германии, в которых забил 9 голов и отдал 8 результативных передач. "Байер" занял шестое место в турнирной таблице первенства по итогам кампании.