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Официально: Астон Вилла оформила переход лидера Байера
Вингер уже в Бирмингеме
Getty Images / Global Images Ukraine
Английский футбольный клуб "Астон Вилла" оформил трудовой договор с вингером немецкого "Байера" из Леверкузена Леоном Бейли. Контракт подписан до лета 2025 года.
23-летний игрок национальной сборной Ямайки ранее выступал за бельгийский "Генк". Он защищал цвета "Байера" с 2017-го.
What will @LeonBailey bring to Aston Villa? ????— Aston Villa (@AVFCOfficial) August 4, 2021
"I'm always there for the team whenever the team needs me, and always put on a great show for the fans." ????#WelcomeLeon
В прошлом сезоне исполнитель принял участие в 30 матчах чемпионата Германии, в которых забил 9 голов и отдал 8 результативных передач. "Байер" занял шестое место в турнирной таблице первенства по итогам кампании.
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