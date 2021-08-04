Here we go. Грилиш в шаге от перехода в Сити, о сделке объявят в ближайшее время

Как сообщает The Guardian, полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш в ближайшее время станет игроком "Манчестер Сити".

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, стороны согласовывают последние детали хавбека. Отмечается, что контракт Грилиша будет рассчитан на 5 лет.

Work in progress. Final stages since yesterday, final details to be fixed with all parties involved - player side too, on a five years contract. ???? #MCFC



Jack Grealish, getting closer and closer to Manchester City. ???????????????????????????? https://t.co/6Xjv7PDBD0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2021

Ранее сообщалось, что "горожане" заплатят за Джека 100 млн фунтов.

Напомним, 25-летний Грилиш – воспитанник и капитан "Астон Виллы", его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025. В минувшем сезоне 25-летний хавбек провел 26 матчей в АПЛ, забил 6 голов и отдал 10 голевых передач.