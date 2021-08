Here we go. Грилиш в шаге от перехода в Сити, о сделке объявят в ближайшее время

Как сообщает The Guardian, полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш в ближайшее время станет игроком "Манчестер Сити".

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, стороны согласовывают последние детали хавбека. Отмечается, что контракт Грилиша будет рассчитан на 5 лет.

Work in progress. Final stages since yesterday, final details to be fixed with all parties involved - player side too, on a five years contract. ???? #MCFC



Jack Grealish, getting closer and closer to Manchester City. ???????????????????????????? https://t.co/6Xjv7PDBD0