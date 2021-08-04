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Here we go. Грилиш в шаге от перехода в Сити, о сделке объявят в ближайшее время

Англия
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"Горожане" заплатят за Джека 100 млн фунтов

Here we go. Грилиш в шаге от перехода в Сити, о сделке объявят в ближайшее время

Фото: Vbet News / Автор: неизвестен

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Как сообщает The Guardian, полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш в ближайшее время станет игроком "Манчестер Сити".

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, стороны согласовывают последние детали хавбека. Отмечается, что контракт Грилиша будет рассчитан на 5 лет.

Ранее сообщалось, что "горожане" заплатят за Джека 100 млн фунтов.

Напомним, 25-летний Грилиш – воспитанник и капитан "Астон Виллы", его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025. В минувшем сезоне 25-летний хавбек провел 26 матчей в АПЛ, забил 6 голов и отдал 10 голевых передач.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Сити Джек Грилиш
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Источник:
The Guardian

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