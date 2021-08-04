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Here we go. Грилиш в шаге от перехода в Сити, о сделке объявят в ближайшее время
"Горожане" заплатят за Джека 100 млн фунтов
Фото: Vbet News / Автор: неизвестен
Как сообщает The Guardian, полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш в ближайшее время станет игроком "Манчестер Сити".
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, стороны согласовывают последние детали хавбека. Отмечается, что контракт Грилиша будет рассчитан на 5 лет.
Work in progress. Final stages since yesterday, final details to be fixed with all parties involved - player side too, on a five years contract. ???? #MCFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2021
Jack Grealish, getting closer and closer to Manchester City. ???????????????????????????? https://t.co/6Xjv7PDBD0
Ранее сообщалось, что "горожане" заплатят за Джека 100 млн фунтов.
Напомним, 25-летний Грилиш – воспитанник и капитан "Астон Виллы", его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025. В минувшем сезоне 25-летний хавбек провел 26 матчей в АПЛ, забил 6 голов и отдал 10 голевых передач.
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