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Грилиш подпишет контракт с Манчестер Сити на 5 лет

Англия
(1 голосов)

Полузащитник сменит клубную прописку

Грилиш подпишет контракт с Манчестер Сити на 5 лет

Новина українською

Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш близок к переходу в "Манчестер Сити". Он подпишет контракт с "горожанами" на пять лет, сообщает The Guardian.

Ранее появилась информация, что сумма трансфера составит 100 миллионов фунтов стерлингов. Это сделает 25-летнего англичанина самым дорогим британским футболистом в истории.

В прошлом сезоне Грилиш сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и сделал 12 результативных передач.

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В статье: Манчестер Сити Джек Грилиш
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Комментарии (1)
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tare522
04.08.2021 в 17:44
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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