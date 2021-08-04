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Грилиш подпишет контракт с Манчестер Сити на 5 лет
Полузащитник сменит клубную прописку
Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш близок к переходу в "Манчестер Сити". Он подпишет контракт с "горожанами" на пять лет, сообщает The Guardian.
Ранее появилась информация, что сумма трансфера составит 100 миллионов фунтов стерлингов. Это сделает 25-летнего англичанина самым дорогим британским футболистом в истории.
В прошлом сезоне Грилиш сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и сделал 12 результативных передач.
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Комментарии (1)
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tare522
04.08.2021 в 17:44
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