Арсенал пытается подписать Джеймса Мэддисона

Полузащитник "Лестер Сити" Джеймс Мэддисон может покинуть команду до закрытия летнего трансферного окна.

По информации Football.London, "лисы" получили два предложения по 24-летнему футболисту. "Арсенал" предложил деньги и одного из своих игроков. Аналогичное предложение сделал другой лондонский клуб, название которого не уточняется.

Сам Мэддисон заинтересован в переходе в "Арсенал", но переговоры продвигаются медленно. Проблемой также могут стать запросы "Лестера", который требует за Джеймса £ 60 млн (€ 70 млн).

В прошлом сезоне хавбек принял участие в 31 матче английской Премьер-лиги, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.