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Арсенал пытается подписать Джеймса Мэддисона

Англия
(1 голосов)

На игрока претендует ещё один лондонский клуб

Арсенал пытается подписать Джеймса Мэддисона

Sky Sports

Новина українською

Полузащитник "Лестер Сити" Джеймс Мэддисон может покинуть команду до закрытия летнего трансферного окна.

По информации Football.London, "лисы" получили два предложения по 24-летнему футболисту. "Арсенал" предложил деньги и одного из своих игроков. Аналогичное предложение сделал другой лондонский клуб, название которого не уточняется.

Сам Мэддисон заинтересован в переходе в "Арсенал", но переговоры продвигаются медленно. Проблемой также могут стать запросы "Лестера", который требует за Джеймса £ 60 млн (€ 70 млн).

В прошлом сезоне хавбек принял участие в 31 матче английской Премьер-лиги, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

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В статье: Арсенал (Лондон) Лестер Сити Джеймс Мэддисон
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Комментарии (1)
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Медведь с балалайкой (Харьков)
04.08.2021 в 18:42
Игрок не плохой, даже хороший , но с такой статой просить 60 лямов фунтов, лестер чуток оху...... ел ... Бен Уайт хотя бы игрок сборной ... Лучше бы уже грилиша торговали, 60 или 80 какая уже нах разница ...
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