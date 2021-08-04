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Арсенал пытается подписать Джеймса Мэддисона
На игрока претендует ещё один лондонский клуб
Sky Sports
Полузащитник "Лестер Сити" Джеймс Мэддисон может покинуть команду до закрытия летнего трансферного окна.
По информации Football.London, "лисы" получили два предложения по 24-летнему футболисту. "Арсенал" предложил деньги и одного из своих игроков. Аналогичное предложение сделал другой лондонский клуб, название которого не уточняется.
Сам Мэддисон заинтересован в переходе в "Арсенал", но переговоры продвигаются медленно. Проблемой также могут стать запросы "Лестера", который требует за Джеймса £ 60 млн (€ 70 млн).
В прошлом сезоне хавбек принял участие в 31 матче английской Премьер-лиги, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.
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