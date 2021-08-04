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Официально: Ливерпуль продлил контракт с лидером на 6 лет

Англия
(2 голосов)

Как и ожидалось, продлили вратаря

Официально: Ливерпуль продлил контракт с лидером на 6 лет

Фото: twitter.com/LFC / Автор: неизвестен

Новина українською

Алиссон Беккер подписывает новое соглашение с “Ливерпулем”, об этом сообщил официальный твиттер клуба. Новый контракт рассчитан до июня 2027 года.

Алиссон Бекер, стал третьим продлением контракта “Ливерпулем”. До него клуб обновил соглашения с Трентом Александром-Арнольдом и Фабиньо.

Следующим должны объявить продление с Ван Дейком. По предварительной информации, голландец подпишет контракт до 2024 года.

Вратарь перешел летом 2018 года из “Ромы” и выиграл с “Ливерпулем” Лигу Чемпионов и титул АПЛ. В прошлом сезоне Алиссон провел за “красных” 42 мачта, 15 из них отстоял “насухо”, и однажды забил гол.

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В статье: Ливерпуль Алиссон Бекер
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