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Официально: Ливерпуль продлил контракт с лидером на 6 лет
Как и ожидалось, продлили вратаря
Фото: twitter.com/LFC / Автор: неизвестен
Алиссон Беккер подписывает новое соглашение с “Ливерпулем”, об этом сообщил официальный твиттер клуба. Новый контракт рассчитан до июня 2027 года.
Алиссон Бекер, стал третьим продлением контракта “Ливерпулем”. До него клуб обновил соглашения с Трентом Александром-Арнольдом и Фабиньо.
Следующим должны объявить продление с Ван Дейком. По предварительной информации, голландец подпишет контракт до 2024 года.
Вратарь перешел летом 2018 года из “Ромы” и выиграл с “Ливерпулем” Лигу Чемпионов и титул АПЛ. В прошлом сезоне Алиссон провел за “красных” 42 мачта, 15 из них отстоял “насухо”, и однажды забил гол.
Plenty of memories already made…and there’s many more to come ???????? ????#AB1 pic.twitter.com/ciZ79BZP1V— Liverpool FC (@LFC) August 4, 2021
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