Официально: Ливерпуль продлил контракт с лидером на 6 лет

Алиссон Беккер подписывает новое соглашение с “Ливерпулем”, об этом сообщил официальный твиттер клуба. Новый контракт рассчитан до июня 2027 года.

Алиссон Бекер, стал третьим продлением контракта “Ливерпулем”. До него клуб обновил соглашения с Трентом Александром-Арнольдом и Фабиньо.

Следующим должны объявить продление с Ван Дейком. По предварительной информации, голландец подпишет контракт до 2024 года.

Вратарь перешел летом 2018 года из “Ромы” и выиграл с “Ливерпулем” Лигу Чемпионов и титул АПЛ. В прошлом сезоне Алиссон провел за “красных” 42 мачта, 15 из них отстоял “насухо”, и однажды забил гол.

