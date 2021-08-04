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Продолжает осваивать деньги с Грилиша: Астон Вилла подписала нового форварда
Англичанин будет официально представлен в Бирмингеме в скором времени
Фото: eurosport.com / Автор: неизвестен
Официальный твиттер “Астон Виллы” сообщил о переходе Денни Ингса из “Саутгемптона”. По Transfermarkt сумма трансфера составляет 35 миллионов евро.
“Астон Вилла” сегодня объявила о трансфере уже второго нападающего. Ранее был официально представлен Леон Бейли из “Байера”. Всё это происходит на фоне уже практически состоявшегося трансфера Грилиша в “Манчестер Сити”.
Англичанин существенно поднял свою трансферную стоимость после ухода из “Ливерпуля”, в котором у него не сложилось.
В прошлом сезоне Ингс за “Саутгемптон” провел 33 игры, в которых забил 13 мячей и отдал 4 голевые передачи.
Welcome to Aston Villa, @IngsDanny! ????#WelcomeDanny— Aston Villa (@AVFCOfficial) August 4, 2021
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