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Продолжает осваивать деньги с Грилиша: Астон Вилла подписала нового форварда

Англия
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Англичанин будет официально представлен в Бирмингеме в скором времени

Продолжает осваивать деньги с Грилиша: Астон Вилла подписала нового форварда

Фото: eurosport.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Официальный твиттер “Астон Виллы” сообщил о переходе Денни Ингса из “Саутгемптона”. По Transfermarkt сумма трансфера составляет 35 миллионов евро.

“Астон Вилла” сегодня объявила о трансфере уже второго нападающего. Ранее был официально представлен Леон Бейли из “Байера”. Всё это происходит на фоне уже практически состоявшегося трансфера Грилиша в “Манчестер Сити”.

Англичанин существенно поднял свою трансферную стоимость после ухода из “Ливерпуля”, в котором у него не сложилось.

В прошлом сезоне Ингс за “Саутгемптон” провел 33 игры, в которых забил 13 мячей и отдал 4 голевые передачи.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) "Саутгемптон" Дэнни Ингс
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