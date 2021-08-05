  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Нога попала в тиски оппонента. Основной защитник Лестера сломал малоберцовую кость в спарринге
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нога попала в тиски оппонента. Основной защитник Лестера сломал малоберцовую кость в спарринге

Англия
(1 голосов)

Ничего, казалось бы, беды не предвещало, но подкат вышел ужасным

Нога попала в тиски оппонента. Основной защитник Лестера сломал малоберцовую кость в спарринге

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В товарищеском поединке "Лестер" обыграл "Вильярреал" (3:2), однако матч запомнится не победой команды Роджерса, а тяжелой травмой игрока англичан – Уэсли Фофана не смог доиграть встречу до конца.

По информации британских СМИ, француза унесли с газона на носилках. Форвард "Желтой Сумбарины" Фер Ниньо жестко подкатился под Уэсли и травмировал его. Он выбыл на неопределенный срок. Сам Фофана вышел на связь с болельщиками через свой Твиттер.

Читайте такжеАрсенал общается с агентом звезды Лестера

"Не беспокойтесь, я боец. Привет, ребята, большое спасибо за все ваши сообщения. Сегодня плохой день, но я нахожусь в потрясающем клубе с прекрасным медицинским штабом. Я сообщу вам новости, как только мне поставят окончательный диагноз, но мы уже знаем, что у меня перелом малоберцовой кости. Я скоро вернусь и сильнее".

В прошлом сезоне Уэсли Фофана провел за "Лестер" 38 поединков во всех турнирах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вильярреал Лестер Сити Уэсли Фофана Фер Ниньо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...