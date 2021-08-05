Нога попала в тиски оппонента. Основной защитник Лестера сломал малоберцовую кость в спарринге

В товарищеском поединке "Лестер" обыграл "Вильярреал" (3:2), однако матч запомнится не победой команды Роджерса, а тяжелой травмой игрока англичан – Уэсли Фофана не смог доиграть встречу до конца.

Get well soon Wesley Fofana, Football is behind you. ❤️ pic.twitter.com/cOjtxUzbpk — Jack (@JackWhitman_7) August 4, 2021

По информации британских СМИ, француза унесли с газона на носилках. Форвард "Желтой Сумбарины" Фер Ниньо жестко подкатился под Уэсли и травмировал его. Он выбыл на неопределенный срок. Сам Фофана вышел на связь с болельщиками через свой Твиттер.

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"Не беспокойтесь, я боец. Привет, ребята, большое спасибо за все ваши сообщения. Сегодня плохой день, но я нахожусь в потрясающем клубе с прекрасным медицинским штабом. Я сообщу вам новости, как только мне поставят окончательный диагноз, но мы уже знаем, что у меня перелом малоберцовой кости. Я скоро вернусь и сильнее".

do not worry I am a warrior????????✊???? #PourEux — LAWESTT (@Wesley_Fofanaa) August 4, 2021

В прошлом сезоне Уэсли Фофана провел за "Лестер" 38 поединков во всех турнирах.