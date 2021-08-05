Варан в ближайшие часы прилетит в Манчестер

Новичок "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан прилетит в Манчестер сегодня, пишет журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сегодня 28-летний француз прибудет в Англию для завершения перехода в "МЮ". Сообщается, что он подпишет контракт до конца июня 2025 года с опцией продления до конца июня 2026 года после карантина и медицинского обследования.