Варан в ближайшие часы прилетит в Манчестер

Новичок "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан прилетит в Манчестер сегодня, пишет журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сегодня 28-летний француз прибудет в Англию для завершения перехода в "МЮ". Сообщается, что он подпишет контракт до конца июня 2025 года с опцией продления до конца июня 2026 года после карантина и медицинского обследования.

Confirmed. Raphaël Varane ready to fly to Manchester today, contract until June 2025 + option 2026 set to be signed after quarantine and medical. ???????????? #MUFC https://t.co/gc9dq0Q9k7