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Варан в ближайшие часы прилетит в Манчестер

Англия
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Сегодня стороны должны согласовать условия перехода

Варан в ближайшие часы прилетит в Манчестер

Фото: Fabrizio Romano / Автор: неизвестен

Новина українською

Новичок "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан прилетит в Манчестер сегодня, пишет журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сегодня 28-летний француз прибудет в Англию для завершения перехода в "МЮ". Сообщается, что он подпишет контракт до конца июня 2025 года с опцией продления до конца июня 2026 года после карантина и медицинского обследования.

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В статье: Рафаэль Варан Манчестер Юнайтед
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