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Варан в ближайшие часы прилетит в Манчестер
Сегодня стороны должны согласовать условия перехода
Фото: Fabrizio Romano / Автор: неизвестен
Новичок "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан прилетит в Манчестер сегодня, пишет журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, сегодня 28-летний француз прибудет в Англию для завершения перехода в "МЮ". Сообщается, что он подпишет контракт до конца июня 2025 года с опцией продления до конца июня 2026 года после карантина и медицинского обследования.
Confirmed. Raphaël Varane ready to fly to Manchester today, contract until June 2025 + option 2026 set to be signed after quarantine and medical. ???????????? #MUFC https://t.co/gc9dq0Q9k7— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2021
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