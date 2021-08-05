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Грилиш подписал контракт с Манчестер Сити до 2026 года

Англия
(1 голосов)

Футболист станет самым дорогим британским футболистом в истории

Грилиш подписал контракт с Манчестер Сити до 2026 года

Новина українською

Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш в ближайшее время перейдет в "Манчестер Сити". Футболист уже заключил личный контракт с клубом до 2026 года, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Ранее появилась информация, что сумма трансфера составит 100 миллионов фунтов стерлингов. Это сделает 25-летнего англичанина самым дорогим британским футболистом в истории.

В прошлом сезоне Грилиш сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 12 результативных передач.

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В статье: Манчестер Сити Джек Грилиш
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Комментарии (1)
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Джин Тоник (R)
05.08.2021 в 17:08
Зачем?
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