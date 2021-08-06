Почему Манчестер Сити заплатил 100 миллионов фунтов за Джека Грилиша  

За 13 лет “эры Абу-Даби” “Манчестер Сити” потратил на комплектацию состава 1.3 миллиарда фунтов (1.5 млрд евро) – больше всех в современном футболе за указанный временной промежуток. Было куплено 70 футболистов, но интересно, что ни одна сделка “Сити” не входила даже в двадцатку самых дорогих трансферов в истории футбола. До вчера рекордная покупка “горожан” – переход Кевина Де Брюйне в 2015 году за 76 млн евро – занимала 26-е место в общем списке самых дорогих трансферов. Де Брюйне оставался единственным футболистом, за которого “Сити” заплатил более 70 млн евро. Политика “горожан” – трансферы за 50-60 млн фунтов. По этой причине, например, Харри Магуайр оказался в “Манчестер Юнайтед”, а не в “Сити”. “Небесно-голубые” посчитали, что 80 млн фунтов за центрбека “Лестера” – это много даже для них.

Но не много сто миллионов за фунтов за атакующего полузащитника “Астон Виллы” Джека Грилиша. Уже экс-капитан бирмингемцев стал самым дорогим британцем в истории футбола, а его переход стал рекордным для клуба АПЛ. С пьедестала были скинуты Гарет Бэйл (переход в “Реал” за 85 млн фунтов в 2013 г.) и Поль Погба (переход в “Манчестер Юнайтед” за 89 млн фунтов в 2016 г.).

Грилиш – футболист о котором много говорят, но которого мало кто видел (в глобальном масштабе). К своим 25 годам он еще не провел ни одного матча в еврокубках, в АПЛ у него меньше 100 поединков, в сборной – всего три игры в старте. По сути о его уникальных качествах знают преимущественно любители английской Премьер-лиги, да и из них – только те, кто смотрит и матчи середняков, не только команд “большой шестерки”.

Почему сто миллионов фунтов? И стоит ли Джек Грилиш этих денег?

100 миллионов

Сразу же после объявления трансфера, CEO “Астон Виллы” Кристиан Парслоу объяснил, как была сформирована цена на футболиста. По его словам, сумма отступных в 100 млн фунтов появилась прошлым летом, когда Грилиш подписал новый контракт с “Виллой”. “Джек хотел быть уверенным, что если им заинтересуется клуб Лиги чемпионов, а “Астон Вилла” не будет в этом турнире, мы не будем ему препятствовать.

По этой причине мы согласились включить в контракт сумму отступных в 100 млн фунтов, зная, что это мог бы быть потенциальный рекорд для британского футболиста и клуба АПЛ.

Мы установили такую цену, которая указывает на значимость Грилиша для “Астон Виллы”, и мы надеялись, что никто не сможет столько заплатить”. Парслоу добавил, что после Евро-2020 несколько клубов предлагали суммы ниже клаусулы, и только “Сити” согласился заплатить ее в полном объеме.

(фото – mancity.com/Автор – невідомий)

Статистика

Интересно еще одно замечание Парслоу. По его словам, Грилиш – игрок незаменимый, поэтому клуб подготовился к его уходу, заранее купив трех футболистов атаки, которые совмещали бы в себе качества экс-капитана. Это Эмилиано Буэндиа (непредсказуемость, креативность – “Норвич”, 34 млн фунтов), Леон Бэйли (скорость, дриблинг – “Байер”, 28 млн фунтов) и Данни Ингз (игра в подыгрыше, создание свободных зон для партнеров, голы – “Саутгемптон”, 31 млн фунтов).

"Вилла" действительно была зависима от своего капитана. В прошлом сезоне бирмингемский клуб выиграл всего 21% матчей без Грилиша, а с ним – 54%.

“Я оцениваю его очень высоко. Его имя часто всплывает в нашей раздевалке”, – рассказывал ранее лидер “Сити” Кевин Де Брюйне. Симпатия взаимна. По словам самого Грилиша, его любимый игрок в АПЛ – это именно Кевин Де Брюйне.

Ожидается, что в “Сити” Грилиш будет играть в центре поля, на позиции “восьмерки” вместе с Де Брюйне. В прошлом сезоне оба футболиста выдали практически идентичные показатели.

(фото – Sky Sports/Автор – невідомий)

Но на цифры Грилиша интересно посмотреть глубже. Мало кто спорит с тем, что он игрок исключительного таланта. В прошлом сезоне АПЛ Грилиш создал с игры для своих партнеров 70 голевых шансов – показатель выше только у Бруну Фернандеша (77). Грилиш смело берет игру на себя. За два сезона после своих проходов он нанес 53 удара и создал 81 шанс для партнеров – это высший показатель в АПЛ. Из 30 его голов и ассистов за два сезона половина были реализованы после его проходов с мячом (восемь голов, семь ассистов)

Грилиш – магнит фолов, остановить иначе его очень сложно. Ни на одном футболисте в топ-5 лиг не фолили так часто в последних двух сезонах, как на лидере “Виллы”. 277 заработанных фолов, из них 43 привели к желтым карточкам соперника, что также является высшим показателем в АПЛ.

“Сити” покупает футболиста, который создает огромное количество моментов для своих партнеров, который смело берет игру на себя и всегда находит пространство для маневра к воротам соперника. Грилиш сыграл всего 170 минут на чемпионате Европы, но был самым обсуждаемым игроком сборной Англии. Местные болельщики его обожают. Что-то есть исключительное в его манере игры, какая-то особая аура, потому что когда он с мячом, всегда есть ожидание, что он создаст что-то необыкновенное. Грилиш – это и имиджевая покупка для “Сити”. Это переход любимца миллионов в клуб, к которому большинство испытывает равнодушие или презрение. “Манчестер Сити” не первый год показывает самую зрелищную игру в АПЛ, и сложно представить, что будет вытворять команда Гвардиолы с Грилишем, и, возможно, Харри Кейном.

Риски Сити

Грилиш – игрок с принципами, он долгое время демонстрировал преданность “Астон Вилле”, вылетал с командой в Чемпионшип, чтобы вновь вернуться в АПЛ и покинул свой любимый клуб, которому он отдал 19 лет, ради редкого шанса поработать с Пепом Гвардиолой. Пеп любит работать с технически одаренными футболистами, но если Гарет Саутгейт был недоволен игрой Грилиша без мяча, что уж говорить о максималисте Гвардиоле. Конечно, Грилишу нужно будет много научиться, и речь идет не только о прессинге, но и умении вовремя расставаться с мячом (в “Сити” игра больше чем в “Вилле” построена на игре в короткий пас), контроле мяча (Грилиш имеет склонность контролировать мяч внешней стороной правой ноги, что не нравится тренеру “Сити”, отмечает The Athletic), не такой ценной будет для “горожан” и способность Грилиша зарабатывать стандарты. Грилиш никогда не играл в еврокубках, в “Сити” он будет не первой скрипкой, он никогда не работал с таким требовательным тренером как Гвардиола, и по сути на фантастическом уровне он провел только один сезон в своей карьере.

(Фото: Getty Images/Global Images Ukraine)

Однако в “Манчестер Сити” посчитали, что девятизначная сумма трансфера должна себя оправдать. Вперед к долгожданной победе в Лиге чемпионов! Теперь с Грилишем.