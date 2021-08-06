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Хамес Родригес рассказал о положении Агуэро после ухода Месси

Англия
(3 голосов)

Полузащитник заявил, что ему приходилось переживать подобное

Хамес Родригес рассказал о положении Агуэро после ухода Месси

Новина українською

Полузащитник "Эвертона" Хамес Родригес высказался о ситуации нападающего "Барселоны" Серхио Агуэро. Аргентинец этим летом перешёл из "Манчестер Сити" в каталонский клуб, где должен был играть со своим соотечественником и лучшим другом Лионелем Месси. Однако тот покинул команду.

"Кун Агуэро пришёл в "Барселону", и теперь Месси оттуда уходит. А ведь они друзья. Такое происходит в футболе. Со мной было то же самое. Я пришёл в "Эвертон", потому что там был Анчелотти. И что теперь? Карло ушёл", — цитирует Хамеса Marca со ссылкой на его эфир в Twitch.

Месси выступал за "Барселону" с 2003 года. В минувшем сезоне 34-летний форвард провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

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В статье: Лионель Месси Серхио Агуэро Барселона Хамес Родригес Эвертон
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Комментарии (2)
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tare60
06.08.2021 в 16:47
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Хиденг (Днепр)
06.08.2021 в 16:20
Дааа, подумаешь согласился на зарплату в 4 раза меньше....фигня какая! Главное - дружба!!!
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