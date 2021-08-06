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Гвардиола: Мы очень заинтересованы в Кейне
Тренер хотел бы видеть Гарри в своей команде
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о потенциальном трансфере нападающего "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейна.
"Он игрок "Тоттенхэма". Если "Тоттенхэм" не хочет вести переговоры, то всё кончено. Если хочет, то многие клубы были бы заинтересованы в трансфере, и мы не исключение. Мы очень заинтересованы в Кейне", — приводит слова Гвардиолы журналист Саймон Стоун в "Твиттере".
Кейн является воспитанником "Тоттенхэма", а за основу "шпор" дебютировал в 2011 году. В прошлом сезоне 28-летний форвард провёл 35 матчей в английской Премьер-лиге, забил 23 гола (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач.
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