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Гвардиола: Мы очень заинтересованы в Кейне

Англия
(1 голосов)

Тренер хотел бы видеть Гарри в своей команде

Гвардиола: Мы очень заинтересованы в Кейне

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о потенциальном трансфере нападающего "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейна.

"Он игрок "Тоттенхэма". Если "Тоттенхэм" не хочет вести переговоры, то всё кончено. Если хочет, то многие клубы были бы заинтересованы в трансфере, и мы не исключение. Мы очень заинтересованы в Кейне", — приводит слова Гвардиолы журналист Саймон Стоун в "Твиттере".

Кейн является воспитанником "Тоттенхэма", а за основу "шпор" дебютировал в 2011 году. В прошлом сезоне 28-летний форвард провёл 35 матчей в английской Премьер-лиге, забил 23 гола (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач.

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В статье: Хосеп Гвардиола
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Комментарии (2)
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sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
06.08.2021 в 17:45
100 миллионов на нападающего нет, а 200 найдется!
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tare60
06.08.2021 в 16:47
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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