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Гвардиола рассказал сколько игроков покинут Сити этим летом

Англия
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"Три-четыре футболиста"

Гвардиола рассказал сколько игроков покинут Сити этим летом

Фото: VbetNews / Автор: неизвестен

Новина українською

На пресс-конференции, в преддверии матча за Суперкубок против "Лестера", Гвардиола подтвердил, что Бернардо Силва и ещё два-три футболиста серьёзны в своих намерениях покинуть клуб.

"Он наш игрок. Не только Бернардо, есть два или три игрока, которые хотят уйти, но они наши игроки. Если поступит какое-то предложение и будет желание уйти, мы открыты для обсуждения, но всё зависит от них" – ответил на вопрос о Силве Гвардиола.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" потребуется продать несколько игроков, чтобы позволить себе сделки по Грилишу и Кейну. Из возможных претендентов на выход звучал Силва и Стерлинг.

Также журналист Sky Sports в своём твиттере заявил, что Силва предпочел бы выступать в Ла Лиге и выбор клуба, если поступят предложения, будет основан на этом.

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В статье: Рахим Стерлинг Манчестер Сити Бернарду Силва Пеп Гвардиола
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Источник:
Si.com

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