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Челси уверен, что оформит переход Лукаку в следующие несколько дней
Все идет до финальной точки
Фото: International Champions Cup / Автор: неизвестен
Нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку вскоре сможет вернуться в лондонский "Челси". "Аристократы" уверены в том, что трансфер форварда состоится в следующие несколько дней. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Следующие переговоры запланированы в течение недели. Одной из опций будет согласование финальной стоимости перехода. Сейчас ориентировочная сумма составляет 120 млн евро.
Отмечается, что "Интер" не хочет получить взамен любого футболиста "Челси" даже с доплатой.
Лукаку была предложена зарплата 12 млн евро в год.
Также Романо добавляет, что никаких переговоров "Челси" с Лионелем Месси не было.
Напомним, что Лукаку в 2011-2014 гг. находился на контракте в "Челси", однако провел всего 15 матчей, дважды уходя в аренду.
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