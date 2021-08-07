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Челси уверен, что оформит переход Лукаку в следующие несколько дней

Англия
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Все идет до финальной точки

Челси уверен, что оформит переход Лукаку в следующие несколько дней

Фото: International Champions Cup / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку вскоре сможет вернуться в лондонский "Челси". "Аристократы" уверены в том, что трансфер форварда состоится в следующие несколько дней. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Следующие переговоры запланированы в течение недели. Одной из опций будет согласование финальной стоимости перехода. Сейчас ориентировочная сумма составляет 120 млн евро.

Отмечается, что "Интер" не хочет получить взамен любого футболиста "Челси" даже с доплатой.

Лукаку была предложена зарплата 12 млн евро в год.

Также Романо добавляет, что никаких переговоров "Челси" с Лионелем Месси не было.

Напомним, что Лукаку в 2011-2014 гг. находился на контракте в "Челси", однако провел всего 15 матчей, дважды уходя в аренду.

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан) Челси (Лондон)
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Источник:
Fabrizio Romano

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