Лингард пропускает матч с Эвертоном из-за коронавируса

Атакующий полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард пропускает сегодняшний контрольный матч с "Эвертоном".

У 28-летнего игрока - положительный тест на коронавирус. Англичанин изолирован, как пишет пресс-служба клуба. В то же время, участие в матче примут защитники Харри Магуайр и Люк Шоу, а также форвард Антони Марсьяль.

В прошлом сезоне Лингард выступал за "Вест Хэм", где забил 9 голов и отдал 5 ассистов в 16 поединках.