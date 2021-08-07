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Лингард пропускает матч с Эвертоном из-за коронавируса

Англия
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Игрок отправился в лазарет

Лингард пропускает матч с Эвертоном из-за коронавируса

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Атакующий полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард пропускает сегодняшний контрольный матч с "Эвертоном".

У 28-летнего игрока - положительный тест на коронавирус. Англичанин изолирован, как пишет пресс-служба клуба. В то же время, участие в матче примут защитники Харри Магуайр и Люк Шоу, а также форвард Антони Марсьяль.

В прошлом сезоне Лингард выступал за "Вест Хэм", где забил 9 голов и отдал 5 ассистов в 16 поединках.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Джесси Лингард Манчестер Юнайтед
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Источник:
Сайт ФК "МЮ"

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