Гвардиола: Ман Сити не думает о Месси - Грилиш будет играть под 10-м номером

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал слухи о возможном переходе уже экс-форварда "Барселоны" Лео Месси в стан "горожан".

"Сейчас мы потратили большие деньги на Джека Грилиша. Он будет играть в нашей команде под 10-м номером.

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Мы верим в него. Касательно Месси, то мы были уверенны, что Лео продолжит карьеру в каталонском клубе. Сейчас мы не думаем о нем", — рассказал испанец.

СМИ активно связывают аргентинца с "ПСЖ".