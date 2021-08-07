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Гвардиола: Ман Сити не думает о Месси - Грилиш будет играть под 10-м номером
Наставник "горожан" опроверг интерес клуба к Лионелю
FOX Sports Asia
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал слухи о возможном переходе уже экс-форварда "Барселоны" Лео Месси в стан "горожан".
"Сейчас мы потратили большие деньги на Джека Грилиша. Он будет играть в нашей команде под 10-м номером.
Мы верим в него. Касательно Месси, то мы были уверенны, что Лео продолжит карьеру в каталонском клубе. Сейчас мы не думаем о нем", — рассказал испанец.
СМИ активно связывают аргентинца с "ПСЖ".
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Источник:ESPN
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