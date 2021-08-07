  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола: Ман Сити не думает о Месси - Грилиш будет играть под 10-м номером
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола: Ман Сити не думает о Месси - Грилиш будет играть под 10-м номером

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Наставник "горожан" опроверг интерес клуба к Лионелю

Гвардиола: Ман Сити не думает о Месси - Грилиш будет играть под 10-м номером

FOX Sports Asia

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал слухи о возможном переходе уже экс-форварда "Барселоны" Лео Месси в стан "горожан".

"Сейчас мы потратили большие деньги на Джека Грилиша. Он будет играть в нашей команде под 10-м номером.

Читайте такжеПочему Манчестер Сити заплатил 100 миллионов фунтов за Джека Грилиша

Мы верим в него. Касательно Месси, то мы были уверенны, что Лео продолжит карьеру в каталонском клубе. Сейчас мы не думаем о нем", — рассказал испанец.

СМИ активно связывают аргентинца с "ПСЖ".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ESPN

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...