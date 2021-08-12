115 миллионов евро. Ромелу Лукаку вернулся в Челси 

Лондонский “Челси” объявил о трансфере нападающего миланского “Интера” Ромелу Лукаку. За переход форварда сборной Бельгии “Челси” заплатил чемпиону Италии 115 млн евро (97 млн фунтов).

Этот трансфер стал рекордным в истории “Челси”. Ранее самыми дорогими игроками “синих” были Кай Хавертц (80 млн евро + 10 млн бонусов после победы в Лиге чемпионов) и Кепа Аррисабалага (80 млн евро). 28-летний Лукаку вернулся в “Челси” в статусе самого высокооплачиваемого игрока “синих”, получив оклад 12-13 млн евро в год. Контракт подписан на пять лет.

В первый раз Лукаку надел футболку лондонского клуба в 2011 году. Кумиром Лукаку был Дидье Дрогба, что стало одним из факторов его перехода в “Челси” из “Андерлехта” за 18 млн фунтов. Однако в своем первом сезоне на “Стэмфорд Бридж” Лукаку получал мало шансов и год спустя был отдан в аренду “Вест Бромвичу”. Затем была аренда в “Эвертон”. В 2014 году “ириски” подписали Лукаку за 32 млн евро.

Лукаку мог вернуться в “Челси” в 2017 году, но предпочел вариант с “Манчестер Юнайтед”. Бельгийским бомбардир забил 42 гола в 96 матчах за “Юнайтед”, но был одним из самых критикуемых игроков в команде Жозе Моуриньо. В конечном итоге в 2019 году “Юнайтед” принял предложение о трансфере Лукаку от миланского “Интера”. Антонио Конте наконец-то смог воссоединиться с нападающим, которого он хотел видеть еще в “Челси”, и в прошлом сезоне Конте и Лукаку привели “Интер” к долгожданному чемпионству.

Лукаку быстро выучил итальянский язык и легко адаптировался к Серии А. Он забил 64 гола в 96 матчах за “Интер”, чувствовал себя ценимым, и не собирался покидать миланский клуб даже после ухода из него Антонио Конте. Однако “Челси” удалось убедить его вернутся. Что касается “Интера”, то расставание с Лукаку – необходимость, вызванная стомиллионными долгами "нерадзурри".

Всего в английской Премьер-лиге Лукаку забил 113 голов в 252 матчах. В своих 15 официальных матчах за “Челси” с 2011 по 2014-й год он не забивал ни разу.

Покупка забивного центрфорварда была приоритетной для “Челси” Томаса Тухеля. Первым в списке был Эрлинг Холанд, но “Боруссия” Дортмунд ни за какие деньги не собиралась отпускать норвежца.

В прошлом сезоне лучшим бомбардиром “Челси” в АПЛ стал штатный пенальти Жоржиньо (8 мячей).