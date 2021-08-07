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Челси согласовал с Интером переход Лукаку

Англия
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Англичане заплатят за бельгийца значительную сумму

Челси согласовал с Интером переход Лукаку

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку в скором времени станет игроком "Челси".

По информации Фабрицио Романо, клубы согласовали условия трансфера: за бельгийца заплатят 115 миллионов евро, при этом другие футболисты не войдут в сделку.

Лукаку также согласовал условия личного контракта с лондонским клубом. "Челси" будет платить нападающему 12 миллионов евро в год и бонусы.

Ромелу сыграл 72 матча за "Интер" в Серии А, забил 47 голов и отдал 12 ассистов.

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан) Челси (Лондон)
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Источник:
FabrizioRomano

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