Челси согласовал с Интером переход Лукаку

Нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку в скором времени станет игроком "Челси".

По информации Фабрицио Романо, клубы согласовали условия трансфера: за бельгийца заплатят 115 миллионов евро, при этом другие футболисты не войдут в сделку.

Лукаку также согласовал условия личного контракта с лондонским клубом. "Челси" будет платить нападающему 12 миллионов евро в год и бонусы.

Ромелу сыграл 72 матча за "Интер" в Серии А, забил 47 голов и отдал 12 ассистов.