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Челси согласовал с Интером переход Лукаку
Англичане заплатят за бельгийца значительную сумму
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку в скором времени станет игроком "Челси".
По информации Фабрицио Романо, клубы согласовали условия трансфера: за бельгийца заплатят 115 миллионов евро, при этом другие футболисты не войдут в сделку.
Лукаку также согласовал условия личного контракта с лондонским клубом. "Челси" будет платить нападающему 12 миллионов евро в год и бонусы.
Ромелу сыграл 72 матча за "Интер" в Серии А, забил 47 голов и отдал 12 ассистов.
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