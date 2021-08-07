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Суперкубок Англии. Лестер - Манчестер Сити 1:0. Еще не тот Сити
Полурезерв горожан проиграл в дебютном матче нового сезона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Суперкубок Англии. 7 августа 2021. Лондон, “Уэмбли”
“Лестер” – “Манчестер Сити” 1:0
Гол: Ихеаначо 89 (пен.)
“Лестер”: Шмейхель – Перейра, Амарти, Сеюнджю, Бертран (Томас 78) – Тилеманс (Сумаре 72), Ндиди – Перес (Дака 71), Мэддисон (Дьюсбери-Холл 71), Барнс (Ихеаначо 78) – Варди (Олбрайтон 71)
“Манчестер Сити”: Стеффен – Канселу, Диаш, Аке, Менди – Палмер (Бернарду Силва 74), Фернандиньо, Гюндоган (Родри 65) – Марез, Торрес (Найт 74), Эдози (Грилиш 65)
Предупреждения: Бертран 50 – Диаш 88, Фернандиньо 88
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