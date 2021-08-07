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Суперкубок Англии. Лестер - Манчестер Сити 1:0. Еще не тот Сити

Англия
(1 голосов)

Полурезерв горожан проиграл в дебютном матче нового сезона

Суперкубок Англии. Лестер - Манчестер Сити 1:0. Еще не тот Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Суперкубок Англии. 7 августа 2021. Лондон, “Уэмбли”

“Лестер” – “Манчестер Сити” 1:0

Гол: Ихеаначо 89 (пен.)

“Лестер”: Шмейхель – Перейра, Амарти, Сеюнджю, Бертран (Томас 78) – Тилеманс (Сумаре 72), Ндиди – Перес (Дака 71), Мэддисон (Дьюсбери-Холл 71), Барнс (Ихеаначо 78) – Варди (Олбрайтон 71)

“Манчестер Сити”: Стеффен – Канселу, Диаш, Аке, Менди – Палмер (Бернарду Силва 74), Фернандиньо, Гюндоган (Родри 65) – Марез, Торрес (Найт 74), Эдози (Грилиш 65)

Предупреждения: Бертран 50 – Диаш 88, Фернандиньо 88

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В статье: Суперкубок Англии Манчестер Сити Лестер Сити
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Комментарии (5)
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ВасяКулебяка (Козливка)
07.08.2021 в 21:20
от одного путалонца избавились и от этого транжиры чужих денег тоже избавятся
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+1
0
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
07.08.2021 в 21:19
Обожнюю коли виграє слабша команда.
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+2
0
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
07.08.2021 в 21:18
Якщо Пеп не закінчить з своїми експериментам то толку не буде.
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0
0
prockop4uck (Киев)
07.08.2021 в 21:13
Каталонский физрук.
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0
0
янковский ян (Запорожье)
07.08.2021 в 21:13
Сити может и не тот. Но Лестер заходит в новый чемпионат с кубком и в очень хорошем настроении.
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+2
0


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