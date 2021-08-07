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Пришел посмотреть футбол, но пришлось поработать арбитром. Судью Майка Дина работа преследует даже на отдыхе

Англия
(1 голосов)

Интересный случай произошел с английским рефери

Пришел посмотреть футбол, но пришлось поработать арбитром. Судью Майка Дина работа преследует даже на отдыхе

cond

Новина українською

Английскому арбитру Майку Дину, который является фанатом "Транмира" из Второй лиги Англии, пришлось показать свои навыки во время просмотра игры его команды.

Дин купил билет и пришёл на игру своего клуба. В гости приехал "Уолсолл". Во время матча один из помощников главного арбитра получил серьёзную травму. Из-за этого пришлось делать замену, и на поле появился запасной рефери.

Тогда стало некому быть четвертым арбитром. Майк Дин спустился с трибуны, переговорил с официальными лицами, и затем взял на себя обязанности четвёртого рефери.

Добавим, "Транмир" выиграл со счетом 1:0.

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В статье: Майк Дин Уолсолл Транмер Роверс
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Источник:
The Sun

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