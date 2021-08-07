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Пришел посмотреть футбол, но пришлось поработать арбитром. Судью Майка Дина работа преследует даже на отдыхе
Интересный случай произошел с английским рефери
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Английскому арбитру Майку Дину, который является фанатом "Транмира" из Второй лиги Англии, пришлось показать свои навыки во время просмотра игры его команды.
Дин купил билет и пришёл на игру своего клуба. В гости приехал "Уолсолл". Во время матча один из помощников главного арбитра получил серьёзную травму. Из-за этого пришлось делать замену, и на поле появился запасной рефери.
Тогда стало некому быть четвертым арбитром. Майк Дин спустился с трибуны, переговорил с официальными лицами, и затем взял на себя обязанности четвёртого рефери.
Добавим, "Транмир" выиграл со счетом 1:0.
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