Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСВ громит Аякс на Кройф Арене и берет Суперкубок Нидерландов
12-й подобный в трофей в истории для ПСВ
Твиттер ПСВ
В поединке за Суперкубок Нидерландов 2021 ПСВ разгромил "Аякс" - номинальные гости забили четыре безответных мяча.
7 августа, 21.00, "Йохан Кройф Арена"
Суперкубок Нидерландов
Аякс – ПСВ 0:4 (0:2, 0:2)
Голы: 0:1 – 2 Мадуэке, 0:2 – 29 Мадуэке, 0:3 – 76 Вертессен, 0:4 – 89 Гетце.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ребров разорвал контракт с Аль-Айном
- Ярослава Магучих - бронзовый призер Олимпиады 2020 в прыжках в высоту
- Пятов о Евро-2020: Некоторые тренерские решения я откровенно не понимал
- Хамес Родригес рассказал о положении Агуэро после ухода Месси
- Пока муж тренируется. Жена Артема Кравца позирует в бикини на Мальдивах. ФОТО
- Зинченко в красивом стиле на Олимпийском объявил пол ребенка - ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...