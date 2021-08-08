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Все решил пенальти. Лестер - Манчестер Сити 1:0. Видео голов и обзор матча

Англия
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Без Зичненко - не то

Все решил пенальти. Лестер - Манчестер Сити 1:0. Видео голов и обзор матча

Манчестер Сіті/Автор невідомий

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Вашему вниманию представляем видеообзор поединка за Суперкубок Англии, в котором "Лестер" минимально обыграл "Манчестер Сити". Матч был больше "втягивающим", чем соревновательным. Небольшая инициатива в начале матча была на стороне подопечных Гвардиолы, однако "лисы" под конец встречи взяли игру к своим ногам. Почти перед финальным свистком Аке сфолил в своей штрафной площадке, а Ихеаначо с пенальти поразил ворота своей бывшей команды.

"Лестер" - "Манчестер Сити" 1:0

Гол: Ихеаначо 89 (пен.)

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В статье: Манчестер Сити Лестер Сити
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