Все решил пенальти. Лестер - Манчестер Сити 1:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор поединка за Суперкубок Англии, в котором "Лестер" минимально обыграл "Манчестер Сити". Матч был больше "втягивающим", чем соревновательным. Небольшая инициатива в начале матча была на стороне подопечных Гвардиолы, однако "лисы" под конец встречи взяли игру к своим ногам. Почти перед финальным свистком Аке сфолил в своей штрафной площадке, а Ихеаначо с пенальти поразил ворота своей бывшей команды.

"Лестер" - "Манчестер Сити" 1:0

Гол: Ихеаначо 89 (пен.)