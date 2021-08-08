The Times: Тоттенхэм договорился о трансфере форварда Интера за 70 млн евро

Миланский "Интер" вскоре может продать сразу двух форвардов. Кроме Лукаку, которого активно сватают в "Челси", близок к уходу из команды и Лаутаро Мартинес. Лондонский "Тоттенхэм" согласовал трансфер аргентинского нападающего за 60 млн фунтов (70 млн евро). Об этом сообщает The Times.

"Интер" хотел выручить за Лаутаро 76,8 млн фунтов, однако пошел на уменьшение суммы трансфера.

"Шпоры" выиграли гонку за нападающим у "Арсенала", который тоже активно интересовался Мартинесом.

The Times отмечает, что, даже при условии трансфера Мартинеса, речь об уходе Кейна не идет. Оба форварда будут играть бок о бок.

Напомним, что Лаутаро присоединился к "Интеру" из аргентинского "Расинга" за 25 млн евро летом 2018 года. С тех пор он провел за миланский клуб 132 матча, в которых записал в свой актив 49 голов и 20 ассистов, однажды завоевав чемпионство Италии.