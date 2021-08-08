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The Times: Тоттенхэм договорился о трансфере форварда Интера за 70 млн евро

Англия
(1 голосов)

А кто будет играть в атаке "неррадзури"?

The Times: Тоттенхэм договорился о трансфере форварда Интера за 70 млн евро

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Миланский "Интер" вскоре может продать сразу двух форвардов. Кроме Лукаку, которого активно сватают в "Челси", близок к уходу из команды и Лаутаро Мартинес. Лондонский "Тоттенхэм" согласовал трансфер аргентинского нападающего за 60 млн фунтов (70 млн евро). Об этом сообщает The Times.

"Интер" хотел выручить за Лаутаро 76,8 млн фунтов, однако пошел на уменьшение суммы трансфера.

"Шпоры" выиграли гонку за нападающим у "Арсенала", который тоже активно интересовался Мартинесом.

The Times отмечает, что, даже при условии трансфера Мартинеса, речь об уходе Кейна не идет. Оба форварда будут играть бок о бок.

Напомним, что Лаутаро присоединился к "Интеру" из аргентинского "Расинга" за 25 млн евро летом 2018 года. С тех пор он провел за миланский клуб 132 матча, в которых записал в свой актив 49 голов и 20 ассистов, однажды завоевав чемпионство Италии.

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В статье: Интер (Милан) Тоттенхэм (Лондон) Лаутаро Мартинес
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Источник:
The Times

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Комментарии (9)
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Algrab (Костопiль)
08.08.2021 в 15:42
Що за х..ня? А хто в них буде у нападі грати? Конте?
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0
-1
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Romerik (YNWA)
08.08.2021 в 15:53
Сапата. Сказали ж вже...
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0
0
Algrab (Костопiль)
08.08.2021 в 15:56
Не вражає в Аталанті... Такий собі таран...
0
0
avatar
Romerik (YNWA)
08.08.2021 в 15:58
Ну так не я то придумав. Такі слухи...
+1
0
Algrab (Костопiль)
08.08.2021 в 15:59
Читав...
0
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
08.08.2021 в 15:42
трёхклубный еще раз в печали...
Ответить
0
-2
Algrab (Костопiль)
08.08.2021 в 15:43
Тебе вже виписали, оленю?
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+1
0
Algrab (Костопiль)
08.08.2021 в 15:44
І , до речі, як там перехід Лаутаро Мартінеса до банкротів? Незабаром?
0
0
sergio07 (Запоріжжя)
08.08.2021 в 15:40
А як же Інтер???
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0
0


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