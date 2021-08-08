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Манчестер Юнайтед отдал Туанзебе в аренду, продлив с ним контракт

Англия
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Игрок переедет в Бирмингем

Манчестер Юнайтед отдал Туанзебе в аренду, продлив с ним контракт

Sky

Новина українською

Защитник Аксель Туанзебе перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Астон Виллу" на правах аренды. Сделка рассчитана на один сезон - до лета 2022-го года.

Перед уходом в аренду клуб продлил с защитником контракт на два года. Таким образом, новое соглашение будет рассчитано до конца сезона 2022/23.

Туанзебе уже выступал за "Астон Виллу" на правах аренды в 2018-2019 годах. Тогда он помог команде вернуться из Чемпионшипа в Премьер-лигу.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Юнайтед Аксель Туанзебе
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Источник:
Сайт ФК "МЮ"

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