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Манчестер Юнайтед отдал Туанзебе в аренду, продлив с ним контракт
Игрок переедет в Бирмингем
Sky
Защитник Аксель Туанзебе перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Астон Виллу" на правах аренды. Сделка рассчитана на один сезон - до лета 2022-го года.
Перед уходом в аренду клуб продлил с защитником контракт на два года. Таким образом, новое соглашение будет рассчитано до конца сезона 2022/23.
Туанзебе уже выступал за "Астон Виллу" на правах аренды в 2018-2019 годах. Тогда он помог команде вернуться из Чемпионшипа в Премьер-лигу.
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Источник:Сайт ФК "МЮ"
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