Ньюкасл интересуется защитником Ливерпуля

"Ньюкасл" активно интересуется защитником "Ливерпуля" Натаниэлом Филлипсом. Клуб хочет подписать защитника этим летом.

"Сороки" направили мерсисайдцам запрос о покупке 24-летнего англичанина. В то же время "Ливерпуль" планирует сохранить футболиста в качестве игрока ротации, но готов продать его, если получит предложение в размере около 15 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне Филлипс провел 20 матчей за "Ливерпуль", на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 7,2 миллиона фунтов.