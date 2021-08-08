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Ньюкасл интересуется защитником Ливерпуля

Англия
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Игрок может сменить клуб этим летом

Ньюкасл интересуется защитником Ливерпуля

Getty Images

Новина українською

"Ньюкасл" активно интересуется защитником "Ливерпуля" Натаниэлом Филлипсом. Клуб хочет подписать защитника этим летом.

"Сороки" направили мерсисайдцам запрос о покупке 24-летнего англичанина. В то же время "Ливерпуль" планирует сохранить футболиста в качестве игрока ротации, но готов продать его, если получит предложение в размере около 15 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне Филлипс провел 20 матчей за "Ливерпуль", на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 7,2 миллиона фунтов.

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В статье: Ливерпуль Ньюкасл Мэтт Филлипс
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Источник:
The Athletic

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