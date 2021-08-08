Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ньюкасл интересуется защитником Ливерпуля
Игрок может сменить клуб этим летом
Getty Images
"Ньюкасл" активно интересуется защитником "Ливерпуля" Натаниэлом Филлипсом. Клуб хочет подписать защитника этим летом.
"Сороки" направили мерсисайдцам запрос о покупке 24-летнего англичанина. В то же время "Ливерпуль" планирует сохранить футболиста в качестве игрока ротации, но готов продать его, если получит предложение в размере около 15 миллионов фунтов.
В прошлом сезоне Филлипс провел 20 матчей за "Ливерпуль", на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 7,2 миллиона фунтов.
Популярное сейчас
- СМИ: Аль-Айн не позволил УАФ подписать контракт с Ребровым
- Видео, как Месси заплакал перед началом пресс-конференции на Камп Ноу
- (Анти) Герой футбольного дня. Роберто Де Дзерби
- Официально: Тоттэнхем украл защитника из "Аталанты" Малиновского
- Пока муж тренируется. Жена Артема Кравца позирует в бикини на Мальдивах. ФОТО
- Зинченко в красивом стиле на Олимпийском объявил пол ребенка - ВИДЕО