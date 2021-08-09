"Невозможно купить фирменный прессинг, нашу атмосферу и гимн Ливерпуля". Клопп – о трансферах

Наставник английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал кадровый потенциал своей команды в преддверии нового сезона АПЛ. Цитирует немецкого специалиста журналист Джеймс Пирс в своем Twitter.

"Я очень доволен составом, который у меня есть. Невозможно купить контпрессинг, нашу атмосферу и гимн "Ливерпуля". У нас есть Харви Эллиот. У нас есть игроки, которые могут сделать большой шаг вперед. Мы не слепые и видим, что делают другие – нужно уметь их обыгрывать. Будем стараться".