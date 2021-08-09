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"Невозможно купить фирменный прессинг, нашу атмосферу и гимн Ливерпуля". Клопп – о трансферах

Англия
(1 голосов)

Похоже, их ждать не стоит

"Невозможно купить фирменный прессинг, нашу атмосферу и гимн Ливерпуля". Клопп – о трансферах

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал кадровый потенциал своей команды в преддверии нового сезона АПЛ. Цитирует немецкого специалиста журналист Джеймс Пирс в своем Twitter.

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"Я очень доволен составом, который у меня есть. Невозможно купить контпрессинг, нашу атмосферу и гимн "Ливерпуля". У нас есть Харви Эллиот. У нас есть игроки, которые могут сделать большой шаг вперед. Мы не слепые и видим, что делают другие – нужно уметь их обыгрывать. Будем стараться".

"Харви может сыграть на разных позициях. В предсезонке мы хотели посмотреть на него в глубине поля. Если он сохранит физические кондиции, то футбольный мир может быть очень удивлен".

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Харви Эллиотт
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.08.2021 в 10:15
Привет, редакция. Вот вы открыли новую тему. А разве вы не заметили, что я вам сообщаю о нарушении? Под моим именем пишет другой человек.. А ведь есть Закон Украины "О защите персональных данных"... Вычищайте клона. Или ... Кстати , 7 ЗМ великого МЕССИ !!!
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