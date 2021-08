"Невозможно купить фирменный прессинг, нашу атмосферу и гимн Ливерпуля". Клопп – о трансферах

Наставник английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал кадровый потенциал своей команды в преддверии нового сезона АПЛ. Цитирует немецкого специалиста журналист Джеймс Пирс в своем Twitter.

Klopp: "I am very happy with the squad I have. You can't sign counter-pressing, the atmosphere, our anthem..... There are different approaches out there but we have no influence on that. There might still be something happening before the end of the transfer window."