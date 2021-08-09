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"Невозможно купить фирменный прессинг, нашу атмосферу и гимн Ливерпуля". Клопп – о трансферах
Похоже, их ждать не стоит
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал кадровый потенциал своей команды в преддверии нового сезона АПЛ. Цитирует немецкого специалиста журналист Джеймс Пирс в своем Twitter.
"Я очень доволен составом, который у меня есть. Невозможно купить контпрессинг, нашу атмосферу и гимн "Ливерпуля". У нас есть Харви Эллиот. У нас есть игроки, которые могут сделать большой шаг вперед. Мы не слепые и видим, что делают другие – нужно уметь их обыгрывать. Будем стараться".
"Харви может сыграть на разных позициях. В предсезонке мы хотели посмотреть на него в глубине поля. Если он сохранит физические кондиции, то футбольный мир может быть очень удивлен".
Klopp: "I am very happy with the squad I have. You can't sign counter-pressing, the atmosphere, our anthem..... There are different approaches out there but we have no influence on that. There might still be something happening before the end of the transfer window."— James Pearce (@JamesPearceLFC) August 8, 2021
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