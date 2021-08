Круче Холанда. Лукаку развяжет Тухелю руки, с Ромелу Челси – главный претендент на титул АПЛ

Еще в конце прошлого клубного сезона, накануне финала Лиги чемпионов, мы обстоятельно рассказывали о том, почему лондонский "Челси" отчаянно нуждается в новом нападающем на кампанию-2021/22. Лонгрид получился крайне концентрированным и местами даже приторным для беспристрастного футбольного обывателя, ну, зато информативным и детальным для поклонников АПЛ и "синих" в частности. Если вы относитесь ко второй категории, то советуем прочитать / перечитать материал, если же к первой, то для вас приведем сплошным абзацем несколько важных пунктов из майской статьи.

Начать стоит с того, что опорный полузащитник по умолчанию не может быть лучшим бомбардиром клуба, претендующего на трофей. Жоржиньо забил 7 голов в рамках лиги, все с пенальти. Во-вторых, согласитесь, априори намек, когда действительно крутой тренер приходит в новый клуб и моментально начинает играть без чистых нападающих. Абрахам и Жиру не были в почете у Тухеля с самого начала. И третье, самое важное – реализация "Челси" как с Тэмми и / или Оливье, так и без них, оставляла желать лучшего весь 2021-й при Томасе, к слову, как и ранее при Лэмпарде. Вернер и Хавертц? Это представители новой формации, модерновые форварды, голы для которых не на первом месте. Тимо обожает открываться за спины защитникам, Кай же своей любовью к интерпретации игрового пространства напоминает Томаса Мюллера, а не яркого забивалу. Именно поэтому Биг Ром так нужен в Кобхэме.

Долги "Интера" сейчас составляют почти полмиллиарда евро. И это еще не зацикливаясь на других проблемах Suning Commerce Group, предприятия, владеющего "нерадзурри". На таком токсичном для себя фоне пандемии боссы миланского клуба резко свернули любые возможные амбиции после Скудетто, взяли курс на прижимистость. Правда, не учли, а, может, забыли о характере Конте – тренера-победителя, привыкшего непрерывно брать одну вершину за другой. То есть, китайцы обломали желания Антонио. Вместо усиления состава и дополненного списка целей подъехало уменьшение окладов. Ну что ж, теперь обманутые фанаты бродят по Милану и справедливо закрашивают муралы с изображениями некогда лидеров команды-триумфатора.

Inter Milan fans have vandalised Romelu Lukaku’s mural outside the San Siro ???? pic.twitter.com/8YjOIn52oI — PF | Transfer News (@PurelyFootball) August 9, 2021

Что было дальше, мы с вами прекрасно помним. Конте по делу ушел, Политано и Хакими сходу принесли в казну "нерадзурри" 80 миллионов евро в общей сумме. И вот, Ромелу Лукаку, главный бомбардир коллектива, лучший игрок прошлого сезона в Серии А, хоть и убеждал нас всех некоторое время в своей преданности миланскому клубу, а также хороших перспективах под руководством Симоне Индзаги, но все-таки выбрал другую риторику. Так диктуют реалии, это абсолютно нормально – футбол уже давно не является сказкой о лояльности и верности. Финансовый кризис "Интера" и нацеленность "Челси" определили камбэк бельгийца в столицу Великобритании.

Давайте тогда перейдем непосредственно к герою материала. Лукаку прекрасен во многих метриках. Ромелу – настоящий атлет, обладающий прекрасной дистанционной скоростью, естественно, не избегающий на поле единоборств. Благодаря сочетанию мощи и стремительности с ним приходится нелегко любому защитнику. Оборонцев бельгийский нападающий не просто раскидывает по сторонам, а часто и вовсе использует как точку для разворота. Принимая мяч спиной к воротам соперника, Ром умно прикрывает сферу, после чего за считанные секунды обегает оппонента и мчит уже лицом прямо на голкипера. С уходом Оливье Жиру "синие" потеряли одного из лучших мастеров в данном амплуа. Лукаку точно поможет "Челси" с развертыванием атак, он выступит для партнеров остроумной стенкой в самый нужный момент.

Конечно, на этом список его достоинств не заканчивается, а, скорее, только начинается. Бельгиец способен ассистировать партнерам, он часто навешивает, хорошо простреливает с фланга (11 результативных передач в клубном сезоне-2020/21). В штрафной площадке этот парень старается брать умными перемещениями, действиями на опережение. Очень важно, что Ромелу с момента старта своей карьеры существенно улучшил прием снаряда. Раньше сфера буквально отскакивала от великана куда-то на отшиб, за боковую или лицевую, а сейчас от такого топорного первого касания не осталось и следа. Естественно, не забудем сказать о реализации Лукаку. Это то, ради чего Ром вернулся в "Челси". В прошлой кампании страйкер наколотил 28 голов в ЛЧ и Серии А при 25.8 xG. И близко никакого сравнения с вакханалией от Тимо Вернера рядом с воротами соперника (12 мячей, 18 xG). Бельгиец выжимает максимум перед пустой рамкой, редко порет напротив голкипера даже в окружении нескольких защитников.

“If I had Lukaku up front, I’d still be in a job!”



“But no seriously, good luck to Chelsea and Romelu. I hope it all works out.” pic.twitter.com/OTGQ5WcKkh — Paddy Power (@paddypower) August 9, 2021

Интересное наблюдение. Бельгиец отточил исполнение 11-метровых, безусловно, крайне важный компонент в арсенале почти любого нападающего. Если пересмотреть множество реализованных приговоров от Лукаку, то можно заметить, что он приобрел фирменную манеру. Ром использует предпоследний, естественно, крайне широкий шаг во время своего разбега а-ля Жоржиньо свой знаменитый замах – как паузу, притормаживая прямо перед выстрелом для анализа положения вратаря. Благодаря такому монструозному аллюру форвард проверяет нервы голкипера на прочность и, как правило, отправляет снаряд не туда, куда страж успел завалиться. Если вратарь реагирует по залпу или у Лукаку начинают шалить нервы, что бывает откровенно нечасто, то Ромелу просто сильно бьет низом в боковую сетку. Элегантный метод Жоржиньо здесь в проигрыше, удар итальянца в силу элементарной школьной физики никогда не получается мощным. А тут – неплохо, по классике, без особых придумок. В общем, "Рокки" уже точно не тот пенальтист, который не реализовал злосчастную пятую попытку в Суперкубке УЕФА-2013 против мюнхенской "Баварии".

Еще некоторые торопятся записать возраст 28-летнего Лукаку в список его минусов. Постараемся не быть слишком банальными и, например, объяснить, почему в данном контексте Ромелу смотрится даже предпочтительнее 21-летнего Холанда. Безусловно, норвежец невероятно талантлив, он моложе, плюс обладает очень схожим набором данных, однако попытайтесь честно ответить сами себе на несложный вопрос. Сможет ли Эрлинг не стушеваться и повести за собой топ-клуб в действительно нетривиальной ситуации, а не в Бундеслиге, прямо к спине "Баварии" – вот здесь и сейчас, в АПЛ? Где обычно на чашку претендует по 4-5 команд! Далеко не факт, выходит слишком рисково за еще больший ценник. К тому же, с уходом Жиру средний возраст атаки "Челси" (берем в рассмотрение Вернера, Хавертца, Абрахама, Зиеша с туманными перспективами, Пулишича и Хадсона-Одои) просел с 25 до 23 лет. Объективно, такие молодые ребята никак не могут похвастаться стабильностью на протяжении всего сезона, они нуждаются в более опытном проводнике, чтобы добраться до трофея на дистанции. Форвард со Скудетто – как раз то, что нужно. Вспомните хотя бы бисиклету железяки по имени Оливье на "Ванда Метрополитано". Немаловажно, что тертый калач сейчас необходим и Тухелю. Медовые полгода немца с лондонцами уже позади, впереди у наставника неизбежная рутина, против которой пригодится перфоратор. В частности, бельгийского производства.

С Лукаку линия нападения банды Томаса станет максимально вариативной. Тренер получит возможность менять тактику под различные матчи. Сообщил, что рад приезду бельгийца и Вернер. С ним немец сможет организовать классический тандем "легкий-тяжелый", где первый делает рывок в свободную зону, а второй в этот момент перебирает на себя защитников и сбрасывает мяч юркому партнеру. Именно так Тимо и играл в Германии в паре с Юссуфом Поульсеном. Будет удобно и самому новоприбывшему тарану, ведь в Италии он шикарно взаимодействовал в подобной связке с Лаутаро Мартинесом. Вариантов у умелого Тухеля теперь очень много: можно выйти со связкой Тимо-Ромелу и свободолюбивым Хавертцем под ними, сыграть с Лукаку как единственным наконечником и кучей подносчиков снарядов в полузащите, или вообще психануть и выдать парижские 4-2-4 в АПЛ. Долговязый хирург дополнил свой чемоданчик очень крутым инструментом.

???? "He's probably one of the best three strikers in the world at the moment. It always helped me having a big striker alongside me."



Timo Werner says playing with a striker like Romelu Lukaku at Chelsea will help his own game pic.twitter.com/IJAx2sxLlI — Football Daily (@footballdaily) August 10, 2021

Впрочем, как известно, любой профессионал сияет ярче благодаря мотивации. Чемпион Ромелу возвращается туда, где у него не вышло в начале карьеры. Туда, где у него есть интересная незаконченная история. Вполне логично предположить запредельное рвение Ромелу, оно способно вывести его скиллы на уровень берсеркера. Экс-защитник "МЮ" Рио Фердинанд уже даже поспешил намекнуть, что болельщики на "Олд Траффорд" поплатятся за неверие в Лукаку в свое время.

Недостатки? Они есть, но многие из них можно и нужно смягчить. Во-первых, 115 миллионов евро за сам трансфер. Без учета бонусов, зарплаты игрока и так далее. "Челси" переплачивает за Лукаку. Да, это не ваши и не наши деньги. Да, руководство лондонцев впишется во все финансовые рамки, ведь Абрамович и Грановская уже продали Жиру, Мозеса и кучу воспитанников, плюс наверняка отпустят Абрахама, после чего в графе "доходы" засверкает примерно та же сумма, что и была отдана за Ромелу. И все же, нападающий, минусы которого еще будут приведены ниже, точно не стоит прям таких заоблачных денег.

С другой стороны, нужно понимать, что раз обстоятельства так сузили список вариантов для "Челси", то от переплаты попросту некуда было деться. Напомним, в пределах Лондона Харри Кейн имеет право играть только за "шпоры", это аксиома Леви; в Дортмунде не отпускают больше одной звезды за окно, а приглашение в Кобхэм условного Дэнни Ингза за втрое меньшие деньги означало бы соответствующие амбиции. Знаете, примерно как у "Астон Виллы" – заскочить в топ, но не рулить в нем. Вот по этой причине действующий победитель ЛЧ и не побоялся накинуть где-то одного лишнего Ингза сверху. Тем не менее, все равно, порицать за это в Интернетах будут долго и нудно.

Lukaku gotta explain this the moment he touches Cobham pic.twitter.com/pFtk1YTNQS — Vanessa Prempeh???????????????? (@vanessa_prempah) August 9, 2021

Теперь о рисках, основанных на предыдущем британском опыте Лукаку. Ранее "Рокки" защищал цвета четырех английских клубов ("Челси", "ВБА", "Эвертон" и "МЮ"), к двум из которых можно добавить приставку "топ". Карьеру форварда в станах "пенсионеров" и "красных дьяволов" принято считать, ну, если не неудачной, то хотя бы невзрачной. Перед трансфером дополнительно нагнал скепсиса экс-футболист "синих" Глен Джонсон, вспомнив, что именно скорость мышления помешала Ромелу раскрыться в "Челси". Мол, он не принимает решения быстро, как надо в АПЛ. Так действительно было до Серии А. Да, критика в масштабах выступлений на Туманном Альбионе вполне оправдана, посмотрим, как все выйдет во второй приход.

Определенно Лукаку нуждается в безоговорочном доверии со стороны тренера, и это является еще одним его недостатком. Этого где-то даже оправданно не было при Жозе Моуриньо, тому виной более солидные по статусу тогдашние форварды. Ромелу необходимо чувствовать себя важным и, крайне желательно, чуть ли не единственной надеждой команды в атаке. В свое время ему было тяжеловато конкурировать по влиянию в раздевалке со Златаном, подвинуть Ибрагимовича с той манчестерской авансцены, зато, будучи по разную сторону баррикад в Милане, бельгиец по-настоящему урвал себе корону.

Наконец, выйдем на поле, не тусоваться же все время в кабинетах у бухгалтера и психолога. Невооруженным глазом можно заметить слабый скилл Лукаку в игре за пределами штрафной площадки, а также долгих позиционных атаках, которые, кстати, очень полюбил "Челси" Тухеля в прошлом сезоне. Ромелу отчаянно нуждается в ускорении выпадов на финальной стадии. На Апеннинах ему помогали партнеры, где-то удавалось самому отклеиться от типично не низкой линии обороны у итальянских команд, однако в Англии Лукаку точно придется дополнительно обучаться позиционной структуре Томаса. Здесь же оформим абонемент в немецкую "секцию" прессинга для Рома – бельгиец проседает в давлении на защитников. И несколько слов о его невысокой стартовой скорости. В дуэлях один в один с опытными оборонцами, находясь лицом к воротам, Лукаку знает только один прием – ткнуть мяч мимо оппонента и предпринять попытку разбежаться как Форрест Гамп. Увы, из заведомо проигрышной позиции. Тут тоже нужно поработать или хотя бы замаскировать грешок.

На бумаге достоинства Ромелу значительно перевешивают недостатки. Посмотрим, как выйдет уже по факту на газоне "Стэмфорд Бридж", да и на других полях. Руководство "Челси" переплатило, но решило важную задачу. Плюс вполне верится, что данный трансфер прошел под бдительным взором Тухеля. Если Томас одобрил сделку, то это значит, что он знает, как использовать одного из самых крутых центральных нападающих современного футбола на данный момент.

????️ "This is the kind of profile we are looking for"



Thomas Tuchel believes Romelu Lukaku's style is ideal for Chelsea - allowing others to shine around himpic.twitter.com/Qgn1CUahbl — Sky Sports (@SkySports) August 10, 2021

Таких форвардов можно на пальцах одной руки пересчитать, способных забить свою, необходимую для титула, двадцатку голов. В последний раз у "синих" за один розыгрыш первенства столько оформлял Диего Коста. Сезоны -2014/15 и -2016/17. Это два крайних чемпионства "Челси".