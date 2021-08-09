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Лукаш Фабиански завершил карьеру в сборной Польши

Англия
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Голкипер сыграл за национальную команду 56 поединков

Лукаш Фабиански завершил карьеру в сборной Польши

Новина українською

Польский вратарь Лукаш Фабяньски принял решение завершить международную карьеру. 36-летний страж ворот, который сейчас выступает за "Вест Хэм", объявил об этом решении на своей странице в Instagram.

Фабяньски дебютировал за сборную Польши 29 марта 2006 года в спарринге против Саудовской Аравии. Всего на его счету 56 поединков в футболке национальной команды.

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В статье: Лукаш Фабиански Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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