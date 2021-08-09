Нуну Эшпириту Санту рассказал, сыграет ли Кейн в матче с Манчестер Сити

Главный тренер "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту сообщил, что нападающий Гарри Кейн примет участие в матче 1-го тура АПЛ против "Манчестер Сити".

"Сыграет ли Кейн? Все игроки, которые ежедневно работают в команде, являются для нас возможными вариантами", — цитирует Нуну Эшпириту Санту Sky Sports.

2 августа появилась информация, что 28-летний англичанин сообщил "Тоттенхэму" о желании перейти в "Манчестер Сити".