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Нуну Эшпириту Санту рассказал, сыграет ли Кейн в матче с Манчестер Сити
Португалец рассчитывает на всех своих игроков
Главный тренер "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту сообщил, что нападающий Гарри Кейн примет участие в матче 1-го тура АПЛ против "Манчестер Сити".
"Сыграет ли Кейн? Все игроки, которые ежедневно работают в команде, являются для нас возможными вариантами", — цитирует Нуну Эшпириту Санту Sky Sports.
2 августа появилась информация, что 28-летний англичанин сообщил "Тоттенхэму" о желании перейти в "Манчестер Сити".
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