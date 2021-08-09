  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Нуну Эшпириту Санту рассказал, сыграет ли Кейн в матче с Манчестер Сити
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нуну Эшпириту Санту рассказал, сыграет ли Кейн в матче с Манчестер Сити

Англия
(1 голосов)

Португалец рассчитывает на всех своих игроков

Нуну Эшпириту Санту рассказал, сыграет ли Кейн в матче с Манчестер Сити

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту сообщил, что нападающий Гарри Кейн примет участие в матче 1-го тура АПЛ против "Манчестер Сити".

"Сыграет ли Кейн? Все игроки, которые ежедневно работают в команде, являются для нас возможными вариантами", — цитирует Нуну Эшпириту Санту Sky Sports.

2 августа появилась информация, что 28-летний англичанин сообщил "Тоттенхэму" о желании перейти в "Манчестер Сити".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Харри Кейн Нуну Эшпириту Санту Гарри Кейн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...