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Экс-защитник Челси: В АПЛ для Лукаку будет слишком быстрый футбол

Англия
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Прав ли Глен?

Экс-защитник Челси: В АПЛ для Лукаку будет слишком быстрый футбол

Getty Images / Global Images Ukraine

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Бывший защитник "Челси" Глен Джонсон считает, что "синим" не нужно приобретать нападающего миланского "Интера" и национальной сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Цитирует Джонсона Marca со ссылкой на BettingOdds.

"Честно говоря, я не уверен, что АПЛ подходит для Лукаку. Да, он большой и сильный парень, с отличными физическими данными".

"Правда, мне кажется, что в АПЛ для Лукаку будет слишком быстрый футбол. Поэтому, да, я бы не хотел, чтобы он возвращался в Лондон. В некоторых чемпионатах он может добиться успеха, забивать много голов. Там, где футбол более медленный".

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В статье: Глен Джонсон Ромелу Лукаку Челси (Лондон)
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Источник:
Marca

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