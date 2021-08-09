Экс-защитник Челси: В АПЛ для Лукаку будет слишком быстрый футбол

Бывший защитник "Челси" Глен Джонсон считает, что "синим" не нужно приобретать нападающего миланского "Интера" и национальной сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Цитирует Джонсона Marca со ссылкой на BettingOdds.

"Честно говоря, я не уверен, что АПЛ подходит для Лукаку. Да, он большой и сильный парень, с отличными физическими данными".

"Правда, мне кажется, что в АПЛ для Лукаку будет слишком быстрый футбол. Поэтому, да, я бы не хотел, чтобы он возвращался в Лондон. В некоторых чемпионатах он может добиться успеха, забивать много голов. Там, где футбол более медленный".