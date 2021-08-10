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Партнер Зинченко по обороне подписал новый долгосрочный контракт с Манчестер Сити
Парень надолго с "горожанами"
City
"Манчестер Сити" и защитник первой команды Джон Стоунз официально продлили трудовой договор на 5 лет, об этом сообщает пресс-служба "небесно-голубых". Футболист подписал новый контракт с английским клубом до 2026 года.
Старое соглашение между "горожанами" и Стоунзом истекало бы в июне 2022-го. Отметим, что 27-летний Джон провел за "Сити" 169 поединков и выиграл с коллективом 3 трофея АПЛ, два Кубка лиги, один Кубок Англии и два Суперкубка страны. Ранее защитник играл за "Барнсли" и "Эвертон". Сам Стоунз прокомментировал продление:
"Работать с Гвардиолой – это мечта. Я узнаю что-то новое каждый день. Мы достигли невероятного успеха за последние 4 года. Я хочу продолжать побеждать. Это лучшее место для реализации амбиций".
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