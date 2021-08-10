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Вспомните ТОП-20 самых дорогих британских футболистов? Квиз от UA-Футбол

Англия
(1 голосов)

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Вспомните ТОП-20 самых дорогих британских футболистов? Квиз от UA-Футбол

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

5 августа "Манчестер Сити" официально объявил о трансфере полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша. Англичанин обошелся "горожанам" в 117 млн евро. Он стал самым дорогим британским игроком в истории футбола.

Мы предлагаем вам вспомнить 20 самых дорогих британских футболистов. Трансферная стоимость указана согласно порталу transfermarkt. Ответы принимаются и на украинском, и на русском языках.

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Комментарии (1)
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trust in LFC1892 (Киев)
10.08.2021 в 13:30
Если вы (сайт) хотите, чтобы это кто-то проходил, придумайте, как убрать из уравнения "корректное" написание фамилий. Пример: верным написанием будет - Чилуэлл. Сайт + википедия - Чилвелл. Также добавьте возможность отвечать в разном порядке, а не только один за другим.
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