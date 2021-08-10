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Вспомните ТОП-20 самых дорогих британских футболистов? Квиз от UA-Футбол
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Getty Images / Global Images Ukraine
5 августа "Манчестер Сити" официально объявил о трансфере полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша. Англичанин обошелся "горожанам" в 117 млн евро. Он стал самым дорогим британским игроком в истории футбола.
Мы предлагаем вам вспомнить 20 самых дорогих британских футболистов. Трансферная стоимость указана согласно порталу transfermarkt. Ответы принимаются и на украинском, и на русском языках.
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Комментарии (1)
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trust in LFC1892 (Киев)
10.08.2021 в 13:30
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