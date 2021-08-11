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Защитник Челси – о Лукаку: По телосложению Ромелу видно, что он – зверь

Англия
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Защитник Челси – о Лукаку: По телосложению Ромелу видно, что он – зверь

Getty Images / Global Images Ukraine

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Футболист лондонского "Челси" Антонио Рюдигер выразил свое восхищение от перехода 28-летнего Ромелу Лукаку в стан действующего победителя Лиги чемпионов. О завершении сделки будет объявлено в ближайшее время. Цитирует немца портал Goal.com.

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"По его телосложению видно, что он – зверь. Лукаку очень силен, я думаю, что он доказал это в Италии. Ромелу очень хорошо выступил в Серии А и в национальной сборной. Он бомбардир, а для меня – лучший нападающий. Не могу подробнее говорить о том, кто еще официально не играет за "Челси". Я и так высказался о его сильных сторонах. Это первоклассный форвард-забивала".

"Мой контракт с клубом? Переговоры с руководством начались. Посмотрим".

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В статье: Ромелу Лукаку Челси (Лондон) Антонио Рюдигер
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (1)
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prockop4uck (Киев)
11.08.2021 в 14:11
Расизм?
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