Защитник Челси – о Лукаку: По телосложению Ромелу видно, что он – зверь

Футболист лондонского "Челси" Антонио Рюдигер выразил свое восхищение от перехода 28-летнего Ромелу Лукаку в стан действующего победителя Лиги чемпионов. О завершении сделки будет объявлено в ближайшее время. Цитирует немца портал Goal.com.

"По его телосложению видно, что он – зверь. Лукаку очень силен, я думаю, что он доказал это в Италии. Ромелу очень хорошо выступил в Серии А и в национальной сборной. Он бомбардир, а для меня – лучший нападающий. Не могу подробнее говорить о том, кто еще официально не играет за "Челси". Я и так высказался о его сильных сторонах. Это первоклассный форвард-забивала".