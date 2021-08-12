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Лидс продлил контракт с наставником Гвардиолы ещё на один год
Бьелса продолжит выстраивать систему "павлинам"
Фото: besoccer.com / Автор: неизвестен
“Лидс Юнайтед” продлил контракт с Марсело Бьелсой ещё на один год. Предыдущее соглашение истекло 30 июня.
“Белые” сумели удержать легендарного тренера у себя до лета 2022 года. Сообщается, что официальное объявление скоро последует, так как бумаги были подписаны сегодня в обед.
Напомним, что прошлый сезон “Лидс” завершил на девятом месте в турнирной таблице, с 14-м по стоимости составом в АПЛ.
Построению игры в атаке у Бьелсы, например, учился Гвардиола, который по сей день лестно отзывается об аргентинском тренере на пресс-конференциях.
Весной 2020 года Бьелса с “Лидсом” выиграл Чемпионшип, оторвавшись от второго места на 10 очков. Он помог выйти “белым” в Премьер-лигу впервые за 16 лет.
Marcelo Bielsa will sign today his new contract with Leeds, confirmed and here-we-go. Agreement completed with president Andrea Radrizzani until June 2022. ???????????? #LUFC #Bielsa— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2021
Official announcement expected soon. Paperworks to be signed today afternoon.
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