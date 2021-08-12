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Лидс продлил контракт с наставником Гвардиолы ещё на один год

Англия
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Бьелса продолжит выстраивать систему "павлинам"

Лидс продлил контракт с наставником Гвардиолы ещё на один год

Фото: besoccer.com / Автор: неизвестен

Новина українською

“Лидс Юнайтед” продлил контракт с Марсело Бьелсой ещё на один год. Предыдущее соглашение истекло 30 июня.

“Белые” сумели удержать легендарного тренера у себя до лета 2022 года. Сообщается, что официальное объявление скоро последует, так как бумаги были подписаны сегодня в обед.

Напомним, что прошлый сезон “Лидс” завершил на девятом месте в турнирной таблице, с 14-м по стоимости составом в АПЛ.

Построению игры в атаке у Бьелсы, например, учился Гвардиола, который по сей день лестно отзывается об аргентинском тренере на пресс-конференциях.

Весной 2020 года Бьелса с “Лидсом” выиграл Чемпионшип, оторвавшись от второго места на 10 очков. Он помог выйти “белым” в Премьер-лигу впервые за 16 лет.

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В статье: Хосеп Гвардиола Марсело Бьелса Лидс Юнайтед
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