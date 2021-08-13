Манчестер Сити снова будет чемпионом? Чего ожидать от нового сезона АПЛ

Прошлый сезон был непростым для всех. Отсутствие болельщиков, плотный график, состояние неопределенности. Как результат, резко упала интенсивность игры, иногда просто всем было тяжело – и игрокам, и тренерам, и зрителям у экранов. В новом сезоне болельщики возвращаются, и эмоции будут совсем другими. Но будет ли у лиги другой чемпион?

Первой шестерки больше нет – с возвращением, топ-4

Мало того, что “Манчестер Сити” стал в прошлом сезоне чемпионом с 12-очковым отрывом, так “горожане” намерены укрепить свое превосходство двумя стомиллионными трансферами. Джек Грилиш – футболист, создающий качественно и количественно моменты на уровне Де Брюйне и Бруну Фернандеша , уже в “Сити”. Возможно, до конца трансферного окна Гвардиола получит и Харри Кейна – лучшего бомбардира и ассистента прошлого сезона. Агуэро, ушедшего в “Барселону”, потерей назвать нельзя, так как он давно потерял место в основе “Сити”. По информации инсайдеров, “горожане” готовы отпустить Бернарду Силву, Мареза, Ляпорта, Стерлинга и Жезуса. Но вероятнее всего уйдет только первый. “Сити” будет очень силен, Гвардиола никуда не уходит и собирается вновь доминировать над всей лигой.

Но совсем без конкурентов “Манчестер Сити” не останется. Главным соперником “горожан” в борьбе за чемпионство называется “Челси”. Томас Тухеля превратил команду, скатывающуйся в середину таблицы, в победителя Лиги чемпионов. Также немецкий тренер трижды и в трех турнирах переиграл “Манчестер Сити”. После покупки Ромелу Лукаку у “Челси” нет слабых мест в составе. Голы были главной проблемой “синих” во второй половине прошлого сезона и 115-миллионный экс-форвард “Интера” должен заставить забыть о бесчисленных промахах Вернера & Co.

Стал сильнее и “Манчестер Юнайтед”. “Дьяволы” наконец-то заполучили Джейдона Санчо, который должен разделить с Бруну ношу креативности (50 голов и 64 ассиста в 137 матчах за Дортмунд), в пару к Магуайру в защиту был куплен статусный чемпион мира и многократный обладатель ЛЧ Рафаэль Варан. В первом полноценном сезоне Сульшера МЮ занял третье место, во втором – второе. Клубная иерархия полностью доверяет норвежскому тренеру, но фанаты ждут трофеев.

Не нужно раньше времени сбрасывать и “Ливерпуль”. Да, “красные” в прошлом сезоне проигрывали “Вилле” 2:7 и с ван Дейком в составе, но затем потеряв капитана и лидера команды, а затем и еще двух основных центрбеков, “Ливерпуль” просто не мог не выпасть из борьбы за чемпионство. “Красные” даже едва не остались без Лиги чемпионов. Потеря поддержки на “Энфилде” привела к серии из шести домашних поражений подряд. Но в апреле-мае Клоппу удалось преломить негативные тенденции и “Ливерпуль” в последний момент заскочил в первую тройку. Перед новым сезоном Ван Дейк, Матип и Гомес вернулись, к ним присоединился и перспективный экс-центрбек “Лейпцига” Конате. Заменить Вейналдума никто не сможет, но возможно стабильно показывать свой высочайший класс сможет Тиаго. Тройка форвардов “Ливерпуля” (Салах-Мане-Фирмино) достигла своего пика, им всем по 29, и одного Диогу Жоты для ротации мало. Если и есть проблемы у “Ливерпуля”, это в короткой скамейке запасных.

Прыгнуть выше головы

А что же остальные? “Лестер” выиграл Суперкубок Англии и совершил несколько умных сделок, подписав опорника Бубакари Сумаре (“Лилль”, 20 млн евро), центрфорварда Патсона Даку (“Зальцбург”, 30 млн евро) и опытного Райана Бертрана (“Саутгемптон”). Ожидается, что в защитную линию будет подписан и полуфиналист Евро-2020 Янник Вестергор. “Лестер” может хорошо стартовать, но удержаться в топ-4 будет сложно. Вероятно, в третьем сезоне подряд “лисы” займут пятое место.

Два многострадальных клуба из Северного Лондона должны замкнуть еврокубковую семерку. “Арсенал”, который сыграет сегодня в первом туре с “Брентфордом” , все еще пребывает в переходной фазе. Команда несбалансированна, а главный тренер Артета и спортивный директор Эду все еще учатся своему ремеслу и допустят еще немало ошибок.

У “Тоттенхэма” все упирается в один вопрос: останется ли в команде Харри Кейн. Лидер “шпор” дал понять, что он хочет уйти в “Сити”. Новый сезон “Тоттенхэм” начнет с Нуну Эшпириту Санту, тренером не самого высокого статуса. Что уж говорить, если в шорт-листе Даниэля Леви и нового директора по футбола Паратичи, он был едва ли не во втором десятке.

Выше трясины, но не в еврокубках

На оставшиеся места в десятке будут претендовать “Астон Вилла”, “Лидс”, “Эвертон” и “Вест Хэм”. “Вилла” заменила Грилиша сразу тремя игроками атаки (Ингз, Бэйли, Буэндиа), у клуба очень щедрые и амбициозные владельцы. Но пробить потолок будет очень сложно. Девятое место “Лидса” в прошлом сезоне – это был грандиозный результат. Бьелса как всегда продлил свое соглашение еще на год, и постарается избежать “синдрома второго сезона”. Непростые времена ожидают “Эвертона”. Не все болельщики “ирисок” готовы принять Рафаэля Бенитеса, в свое время назвавшего “Эвертон” маленьким клубом, а ряд игроков, оказавшихся на “Гудисоне” по протекции Анчелотти (Хамес, Аллан), теперь не знают, что им делать. “Эвертон” не может совершать больших покупок из-за дорогих ошибок прошлого, но и продать “ириски” на нынешнем рынке никого не могут. Наконец, сложно будет остаться на вершине “Вест Хэму”, который в прошлом сезоне прыгнул выше головы, заняв шестое место. Лингард вернулся в МЮ и работа на рынке в исполнении “молотобойцев” была очень скромной. Затем еще появится дополнительное испытании в виде матчей Лиги Европы в четверг.

Неординарный новичок и другие претенденты на вылет

Цель остальных команд – не вылететь. Интересно будет посмотреть на “Кристал Пэлас”. Команда из южного Лондона резко омолодила состав и заменила ушедшего на пенсию Ходжсона легендой АПЛ Патриком Вийера, которому еще многое нужно доказывать в качестве тренера. Новый тренер будет и у “Вулвз”. Конечно же, это португалец. Мендеш устроил в “Вулверхэмптон” 45-летнего Бруну Лаже, одно время возглавлявшего “Бенфику”. Наконец-то вернется Рауль Хименес – голы мексиканца как никогда нужны “волкам”. Нужны голы и “Брайтону”, чемпиону прошлого сезона по несоответствию совокупного xG реальному количеству голов.

“Саутгемптон” и “Ньюкасл” – клубы, выставленные на продажу, поэтому их не владельцы не спешат с инвестициями. “Святые” потеряли Ингза, Бертрана, и, возможно, Вестергора, и некоторые обозреватели пророчат им вылет. Непросто будет задержаться и “Ньюкаслу”, но если “сороки” подпишут Джо Уиллока из “Арсенала”, их шансы возрастут. Туго с финансами и у “Бернли”, который сменил владельцев, но за счет своих же активов (по такой схеме в своей времени Глейзеры захватили МЮ).

Традиционно главными претендентами на вылет считаются новички. “Уотфорд” и “Норвич” – команды-лифты, но “Брентфорд” – особый случай. “Пчелами” владеет Меттью Бенхэм – выпускник Оксфорда, сделавший состояние на ставках. Бенхэм увлекается математикой и статистикой, и создал компанию, который предоставляет своим клиентам рекомендации по ставкам. Этим же, к слову, занимается и владелец “Брайтона” Тони Блум. Привязанность Бенхэма к “Брентфорда” имеет эмоциональный характер – он болеет за него с 1979 года, но управляет он клубом, используя аналитические и статистические модели. “Брентфорд” известным своим “математическим” рекрутингом, находя недооцененных игроков и перепродавая их с большой прибылью (Уоткинс: куплен за 6.5 млн фунтов, продан за 30, Бенрахма: куплен за 1.50, продан за 25, Мопе: куплен за 1.80, продан за 20, Конса: куплен за 3, продан за 12, Мифем: подписан бесплатно, продан за 12), а также отсутствием клубной академии. Вместо нее клуб содержит команду “Б” – большая диковинка для Англии. Возглавляет “Брентфорд” харизматичный датчанин Томас Франк. Он начал в “пчелах” с восьми поражений в десяти матчах, но спустя три года вывел “Брентфорд” в элиту. Впервые с 1947 года.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine