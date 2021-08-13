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Пятница, 13-е: АПЛ поделилась яркими фэйлами игроков в день старта розыгрыша

Англия
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Много кринжей

Пятница, 13-е: АПЛ поделилась яркими фэйлами игроков в день старта розыгрыша

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 13 августа, стартует новый розыгрыш чемпионата Англии. В 22:00 по киевскому времени новичок АПЛ "Брентфорд" примет на своей арене лондонский "Арсенал".

Естественно, в социальных сетях набирает обороты огромный ажиотаж вокруг начала сезона в Англии. Пресс-служба АПЛ опубликовала забавный ролик, в котором можно увидеть различные фэйлы в рамках чемпионата.

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Промахнулся мимо мяча и задел угловой флажок? Просто оступился на ровном месте? Или, может, партнер не заметил твою протянутую руку? Добро пожаловать в подборку!

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ
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