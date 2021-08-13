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Пятница, 13-е: АПЛ поделилась яркими фэйлами игроков в день старта розыгрыша
Много кринжей
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 13 августа, стартует новый розыгрыш чемпионата Англии. В 22:00 по киевскому времени новичок АПЛ "Брентфорд" примет на своей арене лондонский "Арсенал".
Естественно, в социальных сетях набирает обороты огромный ажиотаж вокруг начала сезона в Англии. Пресс-служба АПЛ опубликовала забавный ролик, в котором можно увидеть различные фэйлы в рамках чемпионата.
Промахнулся мимо мяча и задел угловой флажок? Просто оступился на ровном месте? Или, может, партнер не заметил твою протянутую руку? Добро пожаловать в подборку!
Happy Friday 13th! ???????? pic.twitter.com/QqkCXma48W— Premier League (@premierleague) August 13, 2021
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