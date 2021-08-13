  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. До трансферу Лукаку. Агент предлагал Челси подписать Левандовского
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

До трансферу Лукаку. Агент предлагал Челси подписать Левандовского

Англия
(1 голосов)

Роберт мог оказаться в Лондоне?

До трансферу Лукаку. Агент предлагал Челси подписать Левандовского

The Athletic

Новина українською

До приобретения Ромелу Лукаку руководство лондонского "Челси" могло подписать форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовского.

По информации авторитетного издания The Athletic, агент Пини Захави, который представляет интересы польского исполнителя, предлагал английскому гранду подписать своего клиента. В "Челси" были под огромным впечатлением от желания Роберта переехать в столицу Великобритании.

Тем не менее, как сообщает источник, "синие" так и не предпринимали попыток осуществить эту сделку. После провала с переходом страйкера сборной Норвегии и "Боруссии Д" Эрлинга Холанда лондонцы полностью переключились на Ромелу Лукаку.

Читайте такжеКруче Холанда. Лукаку развяжет Тухелю руки, с Ромелу Челси – главный претендент на титул АПЛ

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовский Ромелу Лукаку Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Athletic

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...