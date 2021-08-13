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До трансферу Лукаку. Агент предлагал Челси подписать Левандовского
Роберт мог оказаться в Лондоне?
The Athletic
До приобретения Ромелу Лукаку руководство лондонского "Челси" могло подписать форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовского.
По информации авторитетного издания The Athletic, агент Пини Захави, который представляет интересы польского исполнителя, предлагал английскому гранду подписать своего клиента. В "Челси" были под огромным впечатлением от желания Роберта переехать в столицу Великобритании.
Тем не менее, как сообщает источник, "синие" так и не предпринимали попыток осуществить эту сделку. После провала с переходом страйкера сборной Норвегии и "Боруссии Д" Эрлинга Холанда лондонцы полностью переключились на Ромелу Лукаку.
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