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Главный тренер Астон Виллы удивлен, что Манчестер Сити заплатил за Грилиша 100 миллионов фунтов

Англия
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Руководство клуба неплохо заработало

Главный тренер Астон Виллы удивлен, что Манчестер Сити заплатил за Грилиша 100 миллионов фунтов

Фото: Vbet News / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Астон Виллы" Дин Смит рассказал, что был удивлен, когда узнал, что "Манчестер Сити" согласился купить капитана "виллианов" Джека Грилиша по установленной цене.

"Мы не ожидали, что кто-то согласится заплатить 100 миллионов фунтов, которые мы требовали, но такой клуб нашелся. Хотя, у нас было два плана: на случай, если Грилиш останется, и на случай, если он уйдет. Джек уехал от нас, желаю ему удачи в новой команде", — приводит Football Daily слова Смита.

"Манчестер Сити" купил Джека Грилиша у "Астон Виллы" за 100 миллионов фунтов 5 августа 2021 года.

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В статье: Манчестер Сити Джек Грилиш
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