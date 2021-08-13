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"Нужно подождать, пока он наберёт форму". Санчо не поможет МЮ в матче с Лидсом

Англия
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Англичанин ещё адаптируется

"Нужно подождать, пока он наберёт форму". Санчо не поможет МЮ в матче с Лидсом

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер сообщил, что команда пока не может рассчитывать на полузащитника Джейдона Санчо, перешедшего в клуб этим летом из дортмундской "Боруссии".

"У Джейдона был отпуск после Евро, а после этого — небольшие проблемы со здоровьем. Он провёл с нами полторы тренировки, так что занимался не слишком много. Нужно подождать, пока он наберёт форму. Но в ходе сезона Санчо будет очень важным игроком для нас", — приводит слова Сульшера TV2.

Завтра, 14 августа, "Манчестер Юнайтед" предстоит провести матч 1-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с "Лидс Юнайтед".

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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