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"Нужно подождать, пока он наберёт форму". Санчо не поможет МЮ в матче с Лидсом
Англичанин ещё адаптируется
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер сообщил, что команда пока не может рассчитывать на полузащитника Джейдона Санчо, перешедшего в клуб этим летом из дортмундской "Боруссии".
"У Джейдона был отпуск после Евро, а после этого — небольшие проблемы со здоровьем. Он провёл с нами полторы тренировки, так что занимался не слишком много. Нужно подождать, пока он наберёт форму. Но в ходе сезона Санчо будет очень важным игроком для нас", — приводит слова Сульшера TV2.
Завтра, 14 августа, "Манчестер Юнайтед" предстоит провести матч 1-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с "Лидс Юнайтед".
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