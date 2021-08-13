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Давид Луис может продолжить карьеру в Реале
Агент игрока уже провел переговоры
Arsenal
Защитник Давид Луис, который находится в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в "Реале".
Агент 34-летнего бразильца провел переговоры с мадридским клубом, пишет журналист Педро Альмейда.
В сезоне-2020/21 защитник провел за "Арсенал" 30 матчей и забил 2 гола. Лондонский клуб не стал предлагать новый контракт Луису.
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