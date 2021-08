АПЛ. Брентфорд - Арсенал 2:0. Прекрасный старт нового сезона

Это просто замечательно – видеть полные трибуны. Более 17000 болельщиков заполнили новенький “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”, чтобы увидеть дебютный матч “Брентфорда” в АПЛ. В высшем дивизионе “Брентфорд” не играл с 1947 года, и смог вернуться в элиту благодаря харизматичному владельцу Меттью Бенхэму, который в управлении клубом использует различные статистические и математические модели. И “Брентфорд” зажег в своей же первой игре в АПЛ, переиграв “Арсенал”, который многие медиа ставят на шестое место по итогам сезона.

What an atmosphere ✨ Brentford win their first top-flight game after 74 years and this is what it means... pic.twitter.com/R9ZTwDhtf1

Это была классический безрадостный “Арсенал” прошлого сезона. По неизвестным причинам, в заявке на игру не было ни Обамеянга, ни Ляказетта. На острие атаки вышел 20-летний Балогун и он предсказуемо провалился в противостоянии с тремя мощными центрбеками “Брентфордами”. От Мартинелли, Смит-Роу и Пепе тоже было мало толку.

Ладно бы, если проблемы были бы только в атаке. Но “Арсенал” провалился у своих ворот. 50-миллионный Бен Уайт был не в своей тарелке, и может ли любая команда рассчитывать на финиш в топ-6, если в ее основе играет Калум Чемберс? Защитник “Арсенала” был пассивным участником эпизода, когда вингбек “Брентфорда” Сержи Канос простыми финтами создал себе возможность для удара, и хлестким ударом отправил мяч в ближний угол ворот Лено. Первый гол “Брентфорда” в высшем дивизионе за 74 года!

15 - 15 different players have made their Premier League debuts in this match (12 for Brentford, 3 for Arsenal) – excluding 1992-93, this is the joint-most in any Premier League match, along with Crystal Palace against Norwich City in August 2004. Introductions. pic.twitter.com/2UAecdJnCo