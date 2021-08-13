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АПЛ. Брентфорд - Арсенал 2:0. Прекрасный старт нового сезона

Англия
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(1 голосов)

Абсолютный новичок лиги дебютирует победой

АПЛ. Брентфорд - Арсенал 2:0. Прекрасный старт нового сезона

Фото: Premier League/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Это просто замечательно – видеть полные трибуны. Более 17000 болельщиков заполнили новенький “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”, чтобы увидеть дебютный матч “Брентфорда” в АПЛ. В высшем дивизионе “Брентфорд” не играл с 1947 года, и смог вернуться в элиту благодаря харизматичному владельцу Меттью Бенхэму, который в управлении клубом использует различные статистические и математические модели. И “Брентфорд” зажег в своей же первой игре в АПЛ, переиграв “Арсенал”, который многие медиа ставят на шестое место по итогам сезона.

Это была классический безрадостный “Арсенал” прошлого сезона. По неизвестным причинам, в заявке на игру не было ни Обамеянга, ни Ляказетта. На острие атаки вышел 20-летний Балогун и он предсказуемо провалился в противостоянии с тремя мощными центрбеками “Брентфордами”. От Мартинелли, Смит-Роу и Пепе тоже было мало толку.

Ладно бы, если проблемы были бы только в атаке. Но “Арсенал” провалился у своих ворот. 50-миллионный Бен Уайт был не в своей тарелке, и может ли любая команда рассчитывать на финиш в топ-6, если в ее основе играет Калум Чемберс? Защитник “Арсенала” был пассивным участником эпизода, когда вингбек “Брентфорда” Сержи Канос простыми финтами создал себе возможность для удара, и хлестким ударом отправил мяч в ближний угол ворот Лено. Первый гол “Брентфорда” в высшем дивизионе за 74 года!

“Брентфорд” играл качественнее и после перерыва. “Арсеналу” не помог выход на поле Сака, которому устроили овацию фаны “Брентфорда”. Хозяева меньше владели мячом, но лучше им распоряжались. Второй гол в ворота "Арсенала" – смесь олдскула и современных технологий. Соренсен забросил мяч с аута на ближнюю штангу, борьба была проиграна, а дальней штанге сразу два игрока “Брентфорда” готовы были замыкать. Сделал это датчанин Нергор.

“Арсенал” как минимум одну ночь проведет на дне турнирной таблице АПЛ. Команда Артеты сыграла очень блекло и слабо. “Брентфорд” победил, но совсем уж сенсационным этот результат назвать нельзя. Уж очень интересна эта команда из западного Лондона.

АПЛ вернулась! Атмосфера была прекрасной, результат – в меру неожиданный. Все довольны. Кроме, конечно, болельщиков “Арсенала”.

Чемпионат Англии, первый тур. Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”

“Брентфорд” – “Арсенал” 2:0

Голы: Канос 22, Нергор 73

“Брентфорд”: Райя – Айер (Соренсен 71), Янссон, Пиннок – Канос, Оньека (Бидструп 80), Нергор, Янельт, Генри – Мбемо (Форсс 86), Тоуни

“Арсенал”: Лено – Тирни, Мари, Уайт, Чемберс (Тавареш 82) – Джака, Локонга – Мартинелли (Нелсон 71), Смит-Роу, Пепе – Балогун (Сака 58)

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В статье: Арсенал (Лондон) Брентфорд
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Комментарии (2)
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code906 (Kiev)
14.08.2021 в 00:08
Смотрел матч. Без Лаказетта и Обемеянга в атаке - это просто ничтожный Арсенал.
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hromik1973 (тернополь)
14.08.2021 в 00:07
Кончені,,.
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