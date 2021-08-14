Канониры неисправимые. Брентфорд - Арсенал 2:0. Видео голов и обзор матча

Руководство арсенала просто издевается над своими фанами. Поставив у руля это испанское днище, которое к тренерству имеет отношение меньше чем свиньи к поэзии.Команда болталась весь прошлый сезон около зоны вылета. А все это афера от гвардиолы. Который назвал артету мега крутым тренером.. Хотя такому тренеру и арендуполь доверить нельзя. Конониры тупо купились на эту лажу. Гоните это испанское чудо уже, сколько можно терпеть