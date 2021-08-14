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Канониры неисправимые. Брентфорд - Арсенал 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча английской Премьер-лиги Брентфорд - Арсенал, 13 августа 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча, который открывал новый чемпионат Англии - новичок Премьер-лиги Брентфорд встречался с Арсеналом. После провалов в прошлом сезоне канониры были полны надежд, что в этот раз все будет лучше. Но Миккель Артета и компания продолжают «мучить» своих сторонников плохими результатами и невыразительной игрой. Брэнтфорд забил по голу в каждом из таймов, продемонстрировав огромные проблемы в защите Арсенала.
Чемпионат Англии, первый тур. Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”
“Брентфорд” – “Арсенал” 2:0
Голы: Канос 22, Нергор 73
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