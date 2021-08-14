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Канониры неисправимые. Брентфорд - Арсенал 2:0. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча английской Премьер-лиги Брентфорд - Арсенал, 13 августа 2021

Канониры неисправимые. Брентфорд - Арсенал 2:0. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча, который открывал новый чемпионат Англии - новичок Премьер-лиги Брентфорд встречался с Арсеналом. После провалов в прошлом сезоне канониры были полны надежд, что в этот раз все будет лучше. Но Миккель Артета и компания продолжают «мучить» своих сторонников плохими результатами и невыразительной игрой. Брэнтфорд забил по голу в каждом из таймов, продемонстрировав огромные проблемы в защите Арсенала.

Чемпионат Англии, первый тур. Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”

“Брентфорд” – “Арсенал” 2:0

Голы: Канос 22, Нергор 73

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В статье: Арсенал (Лондон) Брентфорд
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Комментарии (1)
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storm_ua (Николаев)
14.08.2021 в 08:33
Руководство арсенала просто издевается над своими фанами. Поставив у руля это испанское днище, которое к тренерству имеет отношение меньше чем свиньи к поэзии.Команда болталась весь прошлый сезон около зоны вылета. А все это афера от гвардиолы. Который назвал артету мега крутым тренером.. Хотя такому тренеру и арендуполь доверить нельзя. Конониры тупо купились на эту лажу. Гоните это испанское чудо уже, сколько можно терпеть
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