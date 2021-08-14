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Эмоции не скроешь. ВИДЕО, как фанат Брентфорда со слезами на глазах праздновал победу на Арсеналом

Англия
(2 голосов)

Трогательный момент

Эмоции не скроешь. ВИДЕО, как фанат Брентфорда со слезами на глазах праздновал победу на Арсеналом

Брентфорд/Автор невідомий

Новина українською

"Брентфорд" во вчерашнем домашнем матче уверенно одолел лондонский "Арсенал" в рамках первого поединка сезона в АПЛ.

"Пчелы" одержали победу в высшем дивизионе чемпионата Англии впервые за 74 года, да еще и на глазах 16,5 тис собственных болельщиков. Один из фанатов не сдержал эмоции, хотя и очень хотел. Под звуки гимна клуба у него текли слезы по щекам.

Напомним, что по итогам прошлого сезона "Брентфорд" победил в плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ и поднялся дивизионом выше впервые за 74 года. Сейчас команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата после матча-открытия.

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В статье: Арсенал (Лондон) Брентфорд
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