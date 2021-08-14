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Эмоции не скроешь. ВИДЕО, как фанат Брентфорда со слезами на глазах праздновал победу на Арсеналом
Трогательный момент
Брентфорд/Автор невідомий
"Брентфорд" во вчерашнем домашнем матче уверенно
"Пчелы" одержали победу в высшем дивизионе чемпионата Англии впервые за 74 года, да еще и на глазах 16,5 тис собственных болельщиков. Один из фанатов не сдержал эмоции, хотя и очень хотел. Под звуки гимна клуба у него текли слезы по щекам.
A Brentford fan is in tears at full-time after winning their first top-flight game for 74 years ???? pic.twitter.com/FE6yv9t2Z1— Football Daily (@footballdaily) August 13, 2021
Напомним, что по итогам прошлого сезона "Брентфорд" победил в плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ и поднялся дивизионом выше впервые за 74 года. Сейчас команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата после матча-открытия.
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