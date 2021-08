Эмоции не скроешь. ВИДЕО, как фанат Брентфорда со слезами на глазах праздновал победу на Арсеналом

"Брентфорд" во вчерашнем домашнем матче уверенно одолел лондонский "Арсенал" в рамках первого поединка сезона в АПЛ.

"Пчелы" одержали победу в высшем дивизионе чемпионата Англии впервые за 74 года, да еще и на глазах 16,5 тис собственных болельщиков. Один из фанатов не сдержал эмоции, хотя и очень хотел. Под звуки гимна клуба у него текли слезы по щекам.

A Brentford fan is in tears at full-time after winning their first top-flight game for 74 years ???? pic.twitter.com/FE6yv9t2Z1